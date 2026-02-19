¿Para cuándo a los criminales? Detienen al cantante Alejandro Ojeda Jr y a su equipo en Mazatlán por cantar corridos

Lo que debía ser una noche de celebración y música en el famoso Carnaval Internacional de Mazatlán terminó en un amargo momento para el cantante Alejandro Ojeda Jr. La noche del pasado martes 17 de febrero, el joven vocalista del Grupo Codificado fue detenido por las autoridades locales justo después de terminar su presentación en la zona de Olas Altas y todo por cantar corridos.

El motivo de la detención: los corridos

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el arresto no fue por desorden, sino por el contenido de sus canciones. El cantante de 25 años y cuatro integrantes más de su equipo fueron señalados por cometer apología al delito.

En eventos públicos como el Carnaval, la figura legal que prohíbe interpretar música cuyas letras hagan referencia o exalten actividades ilícitas.

Imágenes del grupo musical arrestado en Mazatlán

Apenas bajaron del escenario, los músicos fueron interceptados por los policías y subidos a una patrulla. Las imágenes de este momento no tardaron en hacerse virales en redes sociales, mostrando al hijo del reconocido exintegrante de la Banda El Recodo bajo custodia.

Todos fueron trasladados ante el Juzgado Cívico para responder por el incumplimiento de las normas de convivencia del municipio.

Detenidos por apología del delito tuvieron que pagar multa para salir

Afortunadamente para los músicos, la situación no pasó a mayores términos legales. Tras ser presentados ante el juez, se determinó que cada uno de los detenidos debía pagar una sanción económica por la falta administrativa.

La multa fue de 351 pesos por persona. Una vez realizado el pago, los integrantes del grupo pudieron retirarse del lugar.

"Al bote": Las palabras de Alejandro Ojeda padre

El famoso exvocalista de "La Madre de todas las Bandas", Alejandro Ojeda, no se quedó callado ante lo ocurrido. A través de sus redes sociales, confirmó que tanto él como sus hijos fueron llevados "al bote".

A pesar del susto, aseguró a sus seguidores que todos se encuentran bien y en libertad, tomando lo sucedido como un trago amargo de la jornada festiva.

¿Para cuándo los criminales?

Esta detención ocurre en un momento en que la seguridad en Sinaloa es un tema delicado. Mientras las autoridades municipales enfocan sus operativos en vigilar las letras de las canciones en el Carnaval, el estado se mantiene en el ojo público por casos de violencia y desapariciones que siguen sin resolverse.

Ejemplo de esta complicada situación es el caso de los cuatro turistas del Estado de México que desaparecieron recientemente en Mazatlán, un hecho que expone la realidad que vive la región.