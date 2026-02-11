Al ritmo del CJNG: alcaldesa de Tequila en la polémica por cantar narcocorrido

El municipio de Tequila, Jalisco, sigue bajo la polémica tras la detención del expresidente municipa l Diego "R", por parte de la Fiscalía General de la República. Pero si bien, no pasó ni una semana de su captura, la regidora Lorena Marisol Rodríguez asumió el cargo como la nueva alcaldesa interina.

Pero el cambio no ha traído calma, sino más controversia, sobre todo por los videos que volvieron a salir de la nueva alcaldesa cantando narcocorridos dedicados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ay mamá



Qué miedo, Morena y sus perfiles son gente que hace apología del delito, algunos otros fueron señalados de que cometer delitos, como Carlos Lomelí, Diego Rivera, este último, fue reemplazado por Lorena Marisol Rodríguez, quien canta muy feliz al líder del CJNG. pic.twitter.com/8xfU6W4lYQ — Grillando GDL (@GrillandoGDL) February 9, 2026

Resurge video de alcaldesa de Tequila cantando narcocorridos

La polémica no es nueva para Lorena Marisol Rodríguez. Antes de asumir el cargo, circuló un video en redes sociales donde aparecía cantando este tipo de música en una fiesta privada, incluyendo el tema de Los Alegres del Barranco, conocido como "El del Palenque’.

El video generó críticas inmediatas en medio del debate sobre la llamada apología del delito. Aunque los hechos no ocurrieron en un acto oficial, los videos provocaron cuestionamientos sobre la imagen institucional y el mensaje que deben enviar las propias autoridades municipales.

Claro, el video no causó tanto revuelo para los altos mandos del Morenismo, porque a los pocos días la controversia paro y todo mundo se olvidó hasta su llegada al nuevo cargo.

Cayó el exalcalde hampón de #Tequila, pero poco duró el gusto.#Morena sigue en el poder y su sustituta, Lorena Marisol Rodríguez, llega envuelta en polémica tras protagonizar videos cantando narcocorridos.



En un municipio bajo lupa federal, la nueva alcaldesa enfrenta el reto… pic.twitter.com/hR1KbvfZub — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 11, 2026

"En Tequila no había extorsiones" alcaldesa defiende a expresidente municipal

Horas después de asumir como presidenta interina, Lorena Marisol realizó declaraciones que generaron atención, al asegurar públicamente que en Tequila no existía extorsión, pese a los señalamientos que enfrentan exfuncionarios municipales.

La alcaldesa defendió al exalcalde detenido y afirmó desconocer prácticas de ese tipo dentro del municipio. Sin embargo, sería un tema que se lo dejaría a las autoridades correspondientes.

Alcalde de Tequila vivió entre viajes de lujo por el mundo y con lentes de casi 31 mil pesos

Lo cierto es que su actitud y los videos difundidos la muestran como defensora del exalcalde y de la misma línea política que él representaba. Esto ha levantado muchos señalamientos, porque entonces ¿nada cambió en Tequila? ¿Siguen los mismos que estaban a la orden del CJNG?

Hasta el momento, la alcaldesa interina no ha fijado una postura pública amplia respecto a los señalamientos por los videos ni ha detallado cuál será la ruta administrativa que seguirá tras la detención del exalcalde.