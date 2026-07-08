¡Caos vial en la CDMX! Estas son las calles afectadas y cerradas por las marchas de este miércoles
Las marchas, protestas y manifestaciones de este miércoles podrían afectar algunas vialidades de la CDMX; estas son las calles cerradas y alternativas viales.
¡Evita el tráfico! Algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la capital del país para este miércoles 8 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas
Servicios de emergencia hacía Av. Pirineos
Se reporta la movilización de servicios de emergencia rumbo a la Av. Pirineos y Miraflores, en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez.
Estas son las alternativas viales: Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Av. Pirineos y Miraflores, col. Miravalle, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa. pic.twitter.com/xfyu8ri4Dq— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 8, 2026
¿Qué autos NO circulan este miércoles 8 de julio 2026?
El Hoy No Circula para este miércoles aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 8 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 8, 2026
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Z2OMyCnh6K