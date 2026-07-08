¡Caos vial en la CDMX! Estas son las calles afectadas y cerradas por las marchas de este miércoles

¡Evita el tráfico! Algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la capital del país para este miércoles 8 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.