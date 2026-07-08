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¡Caos vial en la CDMX! Estas son las calles afectadas y cerradas por las marchas de este miércoles

Las marchas, protestas y manifestaciones de este miércoles podrían afectar algunas vialidades de la CDMX; estas son las calles cerradas y alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 8 de julio 2026:Calles cerradas y afectadas por protestas

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡Evita el tráfico! Algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la capital del país para este miércoles 8 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas

Servicios de emergencia hacía Av. Pirineos

Se reporta la movilización de servicios de emergencia rumbo a la Av. Pirineos y Miraflores, en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez.

Estas son las alternativas viales: Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 8 de julio 2026?

El Hoy No Circula para este miércoles aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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