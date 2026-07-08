¿El Metro CDMX se detuvo? Sigue aquí el estado de la red en tiempo real hoy miércoles
¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Revisa el avance de los trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo y evita retrasos en tus traslados.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planificar tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 8 de julio de 2026.
¿El Metro CDMX se detuvo? Sigue aquí el estado de la red en tiempo real hoy miércoles
Saturación en la terminal El Rosario
Usuarios de la terminal El Rosario de la Línea 7 comparten fotos de andenes llenos de personas y resaltan que tienen que esperar hasta 15 minutos para poder subir a un tren.
El rosario no opina lo mismo, 15 minutos para poder subir a un vagón pic.twitter.com/fXb02tifUC— Val ⚯ ͛ △⃒⃘🧣 (@valaastrid) July 8, 2026
Retrasos de la Línea B
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.
La línea b no presenta averías solo flojera de los conductores— Vett Vázquez (@SCARLETVETT) July 8, 2026