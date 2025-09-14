Detienen a chofer del autobús arrollado por un tren en Atlacomulco; se había fugado a Morelia

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) detuvieron en Morelia, Michoacán, a Gustavo Alfredo “N”, el chofer del autobús que se impactó contra un tren en la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, en el municipio de Atlacomulco.

El accidente ocurrió en la mañana del 8 de septiembre, cuando la unidad de doble piso de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren, lo que provocó la muerte de 10 personas y 55 heridos.

Al no estar entre la lista de heridos ni fallecidos, se confirmó que el chofer escapó de la zona de la tragedia, por lo que fue buscado por los delitos de homicidio y lesiones.

#Atlacomulco #HerraduraDePlata #FIA #AztecaNoticias #Noticias ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚨 Tragedia en Atlacomulco: tren embiste autobús de pasajeros Este lunes por la mañana, un ferrocarril de carga impactó contra un autobús de doble piso de la línea Herradura de Plata en la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío, a la altura de la zona industrial. 📍 Saldo preliminar: 8 personas fallecidas 45 lesionadas, trasladadas al Hospital General de Atlacomulco En el lugar trabajan equipos de emergencia. 🛑 La circulación en ambos sentidos fue cerrada por varias horas. Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. #ÚltimaHora

VIDEO: Momento en que tren embiste a autobús de pasajeros en Atlacomulco

En redes sociales circularon videos del accidente ocurrido aquella mañana de lunes. En las imágenes se observa cómo varios autos logran pasar el cruce ferroviario Atlacomulco-San Felipe del Progreso, pero en ese momento el conductor del autobús acelera.

La locomotora impacta de lleno la unidad y la arrastra varios metros, destrozándola casi por completo, y dejando varios heridos en completo estado de shock.

La magnitud de la tragedia provocó la rápida movilización de cuerpos de Protección Civil, quienes acudieron al lugar para trasladar a las personas a hospitales cercanos.

¿Qué pasó con los heridos del accidente en Atlacomulco?

De acuerdo con la última actualización emitida el pasado 10 de septiembre, 40 pasajeros ya fueron dados de alta tras recibir atención médica, mientras que 17 personas permanecen hospitalizadas, debido a la gravedad de sus lesiones.