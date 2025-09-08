¡Fatal accidente! Tren arrolla y destroza autobús de pasajeros en carretera Maravatío-Atlacomulco

Una tragedia de gran magnitud conmocionó la mañana de este lunes en la Carretera Federal Maravatío-Atlacomulco, luego de que un aparatoso y fatal accidente dejara al menos ocho muertos y 45 lesionados. El siniestro en el Edomex, que ya activó una alerta vial urgente en la zona industrial, ocurrió después de que un tren arrollara a un autobús de pasajeros que, en un intento por ganarle el paso, provocó un choque de consecuencias devastadoras.

Tras la activación de los protocolos de emergencia al número ‘911', un impresionante despliegue de cuerpos de rescate, paramédicos, elementos de Protección Civil y agentes de la policía estatal y municipal se volcó de inmediato al lugar del siniestro.

La zona, a la altura de la estación de tren, fue rápidamente acordonada para facilitar las labores de auxilio, mientras los equipos de emergencia se centraban en la atención y traslado de los más de 45 lesionados, en una desesperada carrera contra el tiempo.

#AlertaVialFIA | En la carretera Atlacomulco - El Oro se registra un fuerte #accidente.



El saldo preliminar es de nueve personas sin vida y 41 lesionados.



El autobús chocó contra un tren.



📷 | @maricruzrivera pic.twitter.com/itjBG9KSDW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2025

¿Cómo ocurrió el fatal choque sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco?

Un video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidenció el trágico desenlace: una grabación de escasos segundos mostró cómo un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata intentaba cruzar las vías del tren; en un instante, el conductor decidió acelerar para ganarle el paso al ferrocarril, pero la maniobra falló.

La locomotora embistió con gran fuerza el centro del autobús, arrastrándolo por varios metros y desmembrándolo, en un impacto que dejó perplejos a los testigos y que, lamentablemente, cobró la vida de al menos ocho personas.

Nos comparten video del lamentable accidente del Autobús de pasajeros y Máquina de ferrocarril en la carretera Atlacomulco Maravatío Zona industrial. pic.twitter.com/F7s827vkvP — hermes (@vialhermes) September 8, 2025

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México confirmó el trágico saldo del choque y desplegó un operativo masivo de rescate.

En el lugar de los hechos, trabajaron de manera coordinada paramédicos del SUEM y la Cruz Roja, Protección Civil estatal, así como agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

A ellos se sumaron corporaciones de apoyo de los municipios de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar las investigaciones que deslindarán responsabilidades en esta devastadora tragedia.