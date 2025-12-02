Así operaba ‘El Argentino’, hombre que se disfrazaba de mujer para conquistar y extorsionar a víctimas en Mérida

En las últimas horas, autoridades estatales y federales detuvieron en un intenso operativo a Juan Pablo 'N', identificado como 'El Argentino', señalado por extorsionar a hombres bajo un perfil de mujer; el detenido se disfrazaba para conquistarlos en aplicaciones de citas y vía WhatsApp. Su captura ocurrió en Mérida, donde agentes de la Policía Estatal de Investigación lograron ubicarlo tras varios meses de seguimiento.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de Quintana Roo.

¿Cómo operaba 'El Argentino', hombre que se disfrazaba de mujer para extorsionar en Mérida y Quintana Roo?

A partir de los informes oficiales, así operaba 'El Argentino': utilizaba páginas y aplicaciones de citas para crear perfiles en los que se hacía pasar por mujer, iniciando conversaciones privadas con hombres de distintos estados, incluidos usuarios radicados en Mérida.

Su objetivo era generar confianza para después extorsionar a quienes establecían contacto con él. Para sostener la identidad falsa, recurría a fotografías sugerentes, reales o manipuladas, y con audios en los que fingía una voz femenina.

DETENIDO EN MÉRIDA PRESUNTO RESPONSABLE DE EXTORSIÓN SOLICITADO POR QUINTANA ROO



Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades de Quintana Roo y con apoyo de… pic.twitter.com/BpFmk4L9DP — SSP Yucatán (@sspyuc) November 28, 2025

Una vez que intercambiaba contenido íntimo o información personal, comenzaba el proceso para extorsionar a sus interlocutores.

De acuerdo con los reportes, enviaba mensajes y llamadas en los que advertía que difundiría las imágenes si no recibía depósitos de dinero; esta mecánica se repetía con diferentes víctimas, a quienes presionaba de forma persistente hasta que aceptaban pagar.

Los investigadores confirmaron que 'El Argentino' se había sustraído de la acción de la justicia y se trasladó a Mérida, donde permanecía oculto mientras continuaba buscando posibles víctimas para extorsionar mediante el mismo método basado en la suplantación de una mujer.

Los hechos que derivaron en su búsqueda ocurrieron en mayo, cuando una persona reportó haber sido presionada mediante mensajes intimidatorios luego de un intercambio digital. Tras la detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades que lo requieren por el delito de extorsión.