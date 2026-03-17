Masacre en Costa Azul: irrumpen en vivienda y matan a familia de taxistas en Acapulco, Guerrero

Este lunes 16 de marzo, Guerrero vivió un día negro con ataques armados y un multihomicidio que sacudió a la zona costera de Acapulco. Tan solo en la madrugada se reportó el asesinato de tres personas de una misma familia en el poblado de Vista Hermosa, en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul.

Por este multihomicidio, decenas de taxistas bloquearon la Avenida Costera Miguel Alemán, frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas, para exigir justicia por la familia que pertenecía al sitio de taxis 142.

FGE Guerrero investiga triple homicidio en Acapulco

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra una familia que se dedicaba al taxi, dejando como saldo 2 mujeres y un hombre muertos, además de un lesionado.

Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Investigadora Ministerial acudieron a la zona para iniciar con el levantamiento de los cadáveres, así como para recabar pistas que puedan permitir identificar a los asesinos.

Al respecto, la FGE de Guerrero abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el poblado de Vista Hermosa. Pero esta respuesta no es suficiente para una entidad que ha sido golpeada por el crimen organizado en repetidas ocasiones.

Transportistas bloquean la Costera Miguel Alemán para exigir justicia por el multihomicidio

Horas después de la masacre, transportistas del puerto bloquearon una de las avenidas principales de la zona turística. Esto con el objetivo de exigir el esclarecimiento del crimen.

Durante tres horas, al menos 50 taxis de la ruta Praderas de Costa Azul cerraron la vialidad, sosteniendo pancartas donde pedían un alto a la violencia en el lugar, así como respuestas contundentes.

Al respecto, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad se comprometió a coordinar acciones con los tres niveles de gobierno para atender el caso y mejorar la seguridad ante las extorsiones que enfrentan.

Lamentablemente, este caso de violencia a transportistas no es único, ya que este lunes también se reportó que un sujeto roció gasolina a una combi, dejando calcinado al chofer.

