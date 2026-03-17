Liberan a hombre que mató a un asaltante que se metió a su casa en Zapopan, Jalisco

Un hombre que había sido detenido tras un enfrentamiento armado durante un intento de robo a su casa en Zapopan, Jalisco, quedó en libertad luego de que autoridades determinaran que actuó en defensa propia.

El caso ocurrió el pasado sábado en la colonia Colli Urbano, donde dos presuntos ladrones intentaron ingresar a una vivienda, lo que terminó en una balacera que dejó un delincuente muerto y otro gravemente herido.

Tras analizar lo ocurrido, la Fiscalía del Estado de Jalisco concluyó que el dueño de la casa reaccionó para proteger su integridad y su propiedad, por lo que no enfrentará cargos.

¿Por qué liberaron al dueño de la casa tras el intento de robo en Zapopan?

De acuerdo con las investigaciones, el intento de asalto ocurrió cuando los propietarios de la vivienda —quienes se dedican al comercio y tienen una carnicería— salían de su domicilio.

Un presunto ladrón muerto y otro lesionado, dejó el intento de Robo a una carnicería en la colonia Paraisos del Colli en Zapopan. El par de sujetos llegaron al establecimiento donde amagaron a una mujer y un encargado de la carnicería disparó en contra de los ladrones, pic.twitter.com/JZMGlShX83 — DK 1250 (@dk1250) March 14, 2026

Vecinos de la zona relataron que los ladrones aprovecharon el momento en que el portón eléctrico estaba cerrándose, ya que tarda algunos segundos en completar el movimiento. En ese instante habrían intentado ingresar a la propiedad y someter a los habitantes.

La situación escaló rápidamente y terminó en un intercambio de disparos entre los habitantes de la casa y los presuntos delincuentes. Los impactos de bala quedaron visibles en la entrada principal de la vivienda, evidencia de lo ocurrido durante el enfrentamiento.

Un ladrón murió y otro permanece hospitalizado tras intento de robo en casa de Zapopan

Tras el tiroteo, uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar, mientras que su cómplice resultó gravemente herido, con una lesión en la mandíbula. El sobreviviente fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica y será sometido a una cirugía.

Las autoridades informaron que el hombre permanece en calidad de detenido, ya que es investigado por su participación en el intento de robo. Durante las primeras diligencias en la vivienda ubicada en la calle Laurel, policías municipales localizaron un casquillo percutido, un arma de fuego y un arma de gas compromido.

Fiscalía concluye que el dueño de la casa actuó en legítima defensa

Inicialmente, el dueño de la casa fue detenido para esclarecer su participación en los hechos. Sin embargo, tras analizar la evidencia, testimonios de vecinos y las circunstancias del enfrentamiento, la Fiscalía del Estado de Jalisco concluyó que el hombre actuó en defensa propia frente a una agresión directa dentro de su domicilio.

Por ello, las autoridades determinaron su liberación, mientras que la investigación continúa en torno al presunto delincuente que sobrevivió.