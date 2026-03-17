Granizada sorprende y pinta de blanco calles de Cuautitlán Izcalli, Edomex

Una fuerte granizada sorprendió la tarde de este lunes a vecinos del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde varias calles quedaron cubiertas de hielo tras una intensa lluvia que cayó en distintos puntos de la zona.

Las imágenes compartidas por habitantes en redes sociales muestran avenidas y banquetas completamente pintadas de blanco, algo que muchos vecinos aseguran no ocurre con frecuencia en este municipio mexiquense.

Aunque el fenómeno causó sorpresa y algunos encharcamientos, autoridades informaron que no se reportaron afectaciones graves ni personas lesionadas.

¿Dónde cayó la granizada en Cuautitlán Izcalli?

La lluvia comenzó durante la tarde y en algunos momentos estuvo acompañada de granizo de tamaño considerable, lo que provocó acumulaciones de hielo en varias calles.

#LoÚltimo | Está tarde una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de Cuautitlán Izcalli, #Edomex, dejando varias calles se pintaron de blanco.



En algunas avenidas se registraron encharcamientos, bomberos llegaron para destapar las coladeras, principalmente en la colonia… pic.twitter.com/KGEh6i82En — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Uno de los puntos donde se registraron encharcamientos fue en la colonia Joyas de Cuautitlán, donde elementos del cuerpo de bomberos acudieron para destapar coladeras y facilitar el desalojo del agua.

Vecinos que presenciaron la granizada no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para grabar videos y tomar fotografías del fenómeno.

En redes sociales circularon imágenes de autos, banquetas y vialidades cubiertas por una capa blanca de granizo, lo que generó sorpresa entre los habitantes. Muchos comentaron que este tipo de granizadas no son comunes en la zona, por lo que el fenómeno llamó la atención de quienes se encontraban en la calle o en sus casas.

Autoridades monitorean lluvias y granizo en Cuautitlán Izcalli

Tras la lluvia registrada en el municipio, el gobierno de Cuautitlán Izcalli informó que se mantiene monitoreo permanente en distintas zonas para detectar cualquier posible afectación.

De acuerdo con reportes municipales, se revisaron diversos puntos del municipio como:



Ejidos de Socorro

Avenida Jiménez Gallardo

Avenida Huehuetoca

Carril de San Agustín

Avenida Villa del Carbón

Rivera del Lago

En estas zonas no se reportaron encharcamientos ni daños importantes.

También se supervisaron áreas del Centro Urbano, especialmente sobre Avenida Jiménez Cantú y Guillermo González Camarena, donde todo se mantuvo sin incidentes.

Otros puntos como Valle de las Flores, Unidad Habitacional Fidel Velázquez, la Presa El Gavión y el Lago de Guadalupe permanecen sin afectaciones.

Granizada también sorprende en Tizayuca, Hidalgo

La lluvia con granizo no solo se registró en el Estado de México. En el municipio de Tizayuca, Hidalgo también se reportó una fuerte tormenta la tarde de este lunes.

La precipitación estuvo acompañada de granizo, lo que provocó que autoridades activaran recorridos preventivos.

#LoÚltimo | Fuerte lluvia acompañada de granizo se registró la tarde de este lunes en el municipio de Tizayuca, #Hidalgo.



Elementos de Protección Civil y Bomberos municipales implementan recorridos preventivos en diversas colonias en donde hasta el momento no se reportan daños… pic.twitter.com/FkNLs0hlo6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Elementos de Protección Civil y Bomberos municipales realizaron inspecciones en diversas colonias para verificar posibles daños.

Hasta el momento no se reportan viviendas afectadas ni personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen vigilancia para atender cualquier eventualidad.

