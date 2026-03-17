¡Le echaron cloro en su termo! Niño se intoxica por una “broma” de su compañero en Nuevo León

"Bromas" que matan. Un alumno de 11 años resultó intoxicado luego de ingerir accidentalmente cloro, el pasado jueves 12 de marzo en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El alumno de primaria identificado como Rubén, habría sido víctima de una cruel broma de su compañero, quien aparentemente creyó gracioso verterle cloro en su termo de agua, sin que el menor se diera cuenta.

Niño se intoxica con cloro en Nuevo León

Reportes señalaron que el alumno apenas si alcanzó a dar un sorbo, cuando se percató que no era agua. A pesar de que lo escupió de inmediato, fue suficiente para que presentara garganta irritada, así como vómitos, y otros síntomas de intoxicación.

Como parte del protocolo, al menor se le dieron varios vasos de leche para evitar daños en el tubo digestivo, ya que esto ayuda a reducir el daño corrosivo directo en el tracto.

"El niño le dio el trago al cloro, vino la ambulancia, lo revisaron y le dieron leche aquí todo, pero el niño está bien gracias a Dios el niño está bien y el niño vino a clases", indicó Blanca, madre de familia.

Piden investigar caso de bullying en primaria de Nuevo León

Gracias a la pronta respuesta de elementos del grupo Jaguares de Protección Civil de Nuevo León, el menor no presentó daños graves por el químico ingerido. Pese a esto, familiares han pedido que se abra una investigación por un posible caso de bullying.

Tras darse a conocer los hechos, padres y tutores acudieron a la Escuela Primaria "Doctor Eduardo Aguirre" ubicada en la colonia Puerta Mitras, con el fin de establecer protocolos para evitar este tipo de accidentes que pueden poner en peligro a los estudiantes.

Hasta el momento, no se ha informado la suspensión del agresor o su identidad, por lo que se espera que las autoridades educativas den a conocer las sanciones otorgadas.

El consumo directo de dióxido de cloro puede suponer un riesgo para la salud grave, especialmente en menores, entre ellos:



Dolor abdominal

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Fallo renal

Mientras que, sus vapores pueden causar irritación ocular o respiratoria, broncoespasmo o incluso edema pulmonar.

