Rescatan 10 mujeres víctimas de trata y prostitución en bar de Playa del Carmen, Quintana Roo

En Playa del Carmen, Quintana Roo, autoridades de los tres niveles de gobierno rescatan a 10 mujeres durante un cateo efectuado en un bar situado sobre la Carretera Federal Cancún–Tulum, a la altura de la Avenida Juárez y la Calle 1 Sur. La Fiscalía General del Estado informó que el operativo ocurrió tras la autorización de un Juez de Control, quien emitió la orden para ingresar al establecimiento como parte de una investigación relacionada con trata de personas.

Rescatan a mujeres por trata en Playa del Carmen: 8 mexicanas, una argentina y una cubana

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la Fiscalía informó que en el lugar se localizó a ocho mujeres mexicanas, una cubana y una argentina. Todas fueron puestas bajo resguardo al identificarlas como posibles víctimas de la modalidad de prostitución ajena; además, se informó que la diligencia fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo operativo y de seguridad perimetral durante la inspección.

Las rescatan y revelan cómo operaban las 10 mujeres víctimas de trata en Playa del Carmen

Las primeras indagatorias señalan que las mujeres se dedicaban a fichar con los clientes, actividad por la cual los asistentes pagaban 350 pesos por una cerveza que incluía que las víctimas se sentaran con ellos y permitieran tocamientos.

También se documentó que, en caso de querer seguir con ellas en la intimidad, había un cobro de 3 mil pesos por encuentros sexuales de 30 minutos. De acuerdo con la información recabada, el establecimiento retenía el 60 por ciento de ese monto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENGAÑADAS Y EXPLOTADAS: RESCATAN A 14 COLOMBIANAS VÍCTIMAS DE TRATA EN CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN

Resguarda #FGEQuintanaRoo a 8 mujeres mexicanas y 2 extranjeras, víctimas de trata y prostitución en Playa del Carmen



ℹ️ Información completa ⬇️

🔗 https://t.co/2ysumlYaxu pic.twitter.com/LeobpaiP4L — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) November 23, 2025

Tras la inspección inicial, los agentes investigadores colocaron los sellos correspondientes y aseguraron el inmueble. El local quedó bajo custodia de la representación social mientras avanzan las diligencias ministeriales y se verifica la posible participación de otras personas en la operación del sitio.

Las 10 mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para recibir resguardo inmediato y continuar con el proceso de identificación de posibles redes de trata en Playa del Carmen.

La autoridad señaló que en el caso de las dos mujeres extranjeras se dio vista al Instituto Nacional de Migración, con el fin de establecer su situación administrativa en el país y garantizar que reciban la atención institucional correspondiente.