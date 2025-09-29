El sábado 27 de septiembre de 2025, las autoridades arrestaron a Emilio “N”, un hombre acusado de asaltar con un cuchillo a una mujer cerca de su vivienda en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX) Este caso, denunciado desde agosto de este año, tiene antecedentes de al menos siete denuncias por robo, amenazas y acoso presentadas por vecinos afectados por años de inseguridad.

La víctima, a quien llamaremos Alicia para proteger su identidad, relató en entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que Emilio “N” la atacó por la espalda con un cuchillo de cocina y la despojó de sus pertenencias mientras la insultaba.

“Jamás pensé que iba a terminar esta situación así”, comentó Alicia esta mañana, la última víctima conocida y una persona valiente que decidió hablar ante el miedo de posibles represalias por parte de los hermanos del agresor que siguen libres.

Acorrala y amenaza con cuchillo a adultos mayores: Así opera el vecino violento de la Condesa

Vecinos sufren años de inseguridad y temor por Emilio “N”

Los residentes del edificio donde vivía Emilio “N” vivieron momentos de angustia y miedo. Durante años, denunciaron el comportamiento violento y amenazante del hombre, el cual incluso había sido detenido en múltiples ocasiones, pero continuó delinquiendo. “Emilio no era nada bien para la sociedad”, comentó Alicia.

Detención en flagrancia y el inicio de la justicia

La captura ocurrió gracias a la intervención oportuna de policías que patrullaban la zona el viernes 26 de septiembre de 2025 y sorprendieron al agresor cometiendo el robo. Tras la primera audiencia judicial, Emilio “N” fue enviado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, mientras la comunidad espera que el proceso judicial sea pronto y expedito para evitar que el presunto delincuente quede libre nuevamente.

Vecinos de la Condesa piden justicia contra delitos de Emilio “N”

Alicia y los vecinos de la colonia Condesa hacen un llamado para que la justicia tome en cuenta el historial de 19 ingresos previos a reclusorios. “Queremos que no salga nunca más. Yo quiero ser la última víctima”, afirmó. Aseveró que confían en el procedimiento de las autoridades.

