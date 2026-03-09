Mujer muestra video del violento asalto y agresión sexual que sufrió en su propia casa en Toluca, Edomex

Un violento asalto y agresión sexual se registró en Toluca, Estado de México, la mujer que sufrió el ataque difundió el video del momento para pedir ayuda e identificar a los responsables.

La víctima relató que fue atacada dentro de su propia casa por cuatro hombres, quienes además de robarle la golpearon, la amarraron y la agredieron sexualmente. Según explicó, el ataque ocurrió la mañana del 6 de marzo, cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo a la escuela.

¿Cómo ocurrió el robo con violencia en Toluca?

En el video que compartió en redes sociales, la mujer explicó que todo ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana. Tras dejar a su hijo en la escuela, regresó a su casa y cuando estaba cerrando el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de ella.

El sujeto le arrebató el control del portón, la tomó por el cuello e intentó asfixiarla. “Me azotó en el piso y me golpeó”, relató.

Después abrió el acceso para permitir que otros tres hombres entraran al domicilio. Una vez dentro, el primer agresor volvió a sujetarla del cuello y la arrastró hacia el interior de la casa.

La víctima del asalto en Toluca dice que la golpearon, la amarraron y la amenazaron

Dentro del inmueble, dos de los hombres la amarraron mientras la golpeaban y le tocaban sus partes íntimas, según el testimonio de la víctima. Mientras la mantenían sometida, los delincuentes comenzaron a robar todo lo que encontraban de valor.

La mujer explicó que se llevaron sus ahorros, joyas y otros objetos. Durante el ataque, dijo haber sentido miedo por su vida. “Yo estaba aterrada, temía por mi vida”, contó.

La víctima también relató que gritaba pidiendo ayuda, pero los agresores la amenazaron para que guardara silencio.

Uno de los momentos más angustiantes ocurrió cuando los hombres le dijeron que sabían cómo se llamaba su hijo y a qué escuela iba.

De acuerdo con su testimonio, los agresores le advirtieron que si no dejaba de gritar o no cooperaba irían por el menor y lo matarían. La amenaza hizo que la víctima temiera aún más por la seguridad de su familia.

Cámaras captaron a los presuntos asaltantes en Toluca

La mujer explicó que en su casa hay cámaras de seguridad, por lo que el ataque quedó grabado. En las imágenes se alcanzan a ver los rostros de al menos tres de los agresores, material que ahora forma parte de la denuncia presentada ante las autoridades.

En su mensaje, la víctima pidió apoyo a la ciudadanía para compartir el video y ayudar a identificar a los responsables. También solicitó que, si alguien reconoce a los hombres, lo reporte ante las autoridades, recordando que las denuncias pueden realizarse de forma anónima. “Yo ya hice mi denuncia, pero necesito su ayuda porque no quiero que nadie más viva lo que yo pasé”, expresó.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por este caso. Las autoridades mantienen silencio sobre este caso.