Cae “El Betillo”, ligado al asesinato del activista Hipólito Mora, tras persecución en Morelia

Autoridades de Michoacán detuvieron en Morelia a un hombre señalado como presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora Chávez , fundador de los Grupos de Autodefensa. La captura ocurrió luego de una persecución policial en el poniente de la capital del estado, donde el sospechoso intentó escapar a bordo de una camioneta.

La Policía de Morelia informó que el detenido fue identificado como Roberto Cabrera González, alias “El Betillo” y/o “El Taquero”, quien es investigado por su presunta participación en el ataque armado contra Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de 2023 en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

Persecución y captura de "El Betillo"

La detención se registró sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia San Pascual, luego de que policías municipales detectaron una camioneta Toyota RAV4 color gris cuyo conductor intentó evadirlos. Tras varios minutos de persecución, los oficiales lograron cerrarle el paso y asegurar el vehículo.

En la unidad viajaban tres hombres. Además de Cabrera González, fueron detenidos Fernando Javier C. y José Ernesto R., quienes quedaron a disposición de las autoridades junto con el principal sospechoso.

Armas de alto poder y equipo táctico asegurados tras detención de "El Betillo"

Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron armamento de alto poder, entre lo que destaca una ametralladora tipo Minimí, un rifle de asalto AK-47 y una pistola calibre 9 milímetros. También fue asegurado equipo táctico con la leyenda “Fuerzas Especiales Mando R”.

Todo el armamento y los indicios fueron entregados a las autoridades correspondientes para integrar la carpeta de investigación y definir la situación legal de los detenidos.

El ataque en el que murió Hipólito Mora

Hipólito Mora Chávez fue asesinado el 29 de junio de 2023 junto con cuatro de sus escoltas, todos policías estatales, durante un ataque armado en La Ruana. De acuerdo con las investigaciones, al menos 25 hombres armados, presuntamente del cártel de Los Viagras, participaron en la agresión.

Los atacantes utilizaron rifles de asalto y al menos un arma calibre .50 para emboscar la camioneta blindada Chevrolet Tahoe en la que viajaba Mora Chávez , escoltado por una patrulla tipo pick-up de la Guardia Civil. Tras el ataque, el vehículo del líder de las autodefensas terminó calcinado.

Las víctimas fueron identificadas como los policías estatales Saulo Gamaliel A., Roberto N., Manuel G. y Calixto A.

Recompensas y avances en la investigación del asesinato de Hipolito Mora

Después del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a cinco presuntos responsables y ofreció recompensas de 100 mil pesos por cada uno para lograr su captura. Los señalados fueron Heladio Cisneros Reyes (“La Sirena”), Rogelio Del Ángel Martínez (“El Rojo”), Roberto Cabrera González (“El Betillo” o “El Taquero”), Rogelio Moreno Reyes (“El Conejo” o “El Conejillo”) y Brayan Quintero Equihua (“El Brayan”).

“El Brayan” fue detenido en diciembre de 2023 y “El Rojo” en mayo de 2024. “La Sirena” y “El Conejillo” continúan prófugos y, según las investigaciones, operarían para Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, líder de Los Viagras.

La detención de “El Betillo” representa un nuevo avance en el caso que conmocionó a Michoacán y mantiene abiertas las investigaciones para capturar al resto de los implicados.