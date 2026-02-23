Muerte de El Mencho: Más de mil personas duermen en zoológico de la ZMG tras ataques y bloqueos|VIDEO

La muerte de 'El Mencho' el domingo 22 de febrero provocó que más de mil personas quedaran resguardadas y pasaran la noche dentro del Zoológico de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), luego de los bloqueos y ataques registrados en distintos puntos de la ciudad.

¿Por qué la muerte de El Mencho dejó varadas a más de mil personas en Guadalajara?

Tras confirmarse la muerte de 'El Mencho' durante un operativo en Jalisco, carreteras y accesos en Guadalajara fueron cerrados, lo que impidió el regreso de excursiones provenientes de otros estados.

Ante el riesgo de trasladarse, autoridades determinaron mantener a los visitantes dentro del zoológico de Guadalajara bajo vigilancia policial.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se trata de aproximadamente mil paseantes de Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, quienes llegaron a Guadalajara por excursión y quedaron varados cuando comenzaron los bloqueos vinculados a la muerte de El Mencho.

🔴#IMPORTANTE | Policías llevan así el resguardo en el Zoológico de Guadalajara para cuidar la integridad de las personas que no pudieron salir debido al código rojo.



pic.twitter.com/OINW6DGmpZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 23, 2026

Así se organizó el resguardo en el Zoológico Guadalajara tras la muerte de 'El Mencho'

Los viajeros dormirán en 21 autobuses, cinco furgonetas y cuatro vehículos particulares estacionados dentro del complejo. Elementos de la Policía de Jalisco brindan seguridad durante la noche en Guadalajara, mientras personal del Zoológico Guadalajara y autoridades locales coordinan apoyo.

El DIF Jalisco anunció la entrega de cobijas, agua potable y pañales para las familias. Los baños del Zoológico Guadalajara permanecerán disponibles.

El director del recinto explicó que las excursiones ya estaban dentro del parque cuando se reportaron los hechos relacionados con la muerte de 'El Mencho', por lo que cerrar accesos y mantener a las familias en el interior fue la opción considerada más segura en Guadalajara.

"Venían de paseo durante el domingo y bueno, están aquí resguardados esperando a que el día de mañana se sientan cómodos para regresar a su ciudad.

"También hay algunos empleados que decidieron quedarse aquí para apoyar las labores y las condiciones", explicó el Director del Zoológico del Área Metropolitana de Guadalajara.

Entre los resguardados hay menores, adultos mayores y bebés. Algunos familiares en Guadalajara acudieron al perímetro para llevar alimentos y artículos básicos.

Hasta el momento, autoridades reportan situación bajo control en Guadalajara, mientras continúan operativos tras la muerte de El Mencho.