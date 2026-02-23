¿Ya hay transporte público en Guadalajara, Jalisco, tras la muerte de “El Mencho”?

Tras el domingo de parálisis total por los narcobloqueos y la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", Guadalajara intenta retomar su ritmo este lunes 23 de febrero, especialmente de servicios como el transporte público.

Aunque la orden oficial fue reactivar todo el sistema, el miedo y la falta de choferes han provocado que el servicio no sea el de un día normal.

¿Funciona el Tren Ligero en Guadalajara?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, el sistema Mi Tren (sistema de tren eléctrico) es el que mejor está respondiendo. Las 4 líneas del Tren Eléctrico y sus rutas alimentadoras arrancaron la jornada operando de forma regular en toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Si tu ruta depende del tren, esta es la opción más segura y estable para moverte hoy.

Mi Macro en Guadalajara: Servicio básico y a medias

Para quienes utilizan el Periférico o la Calzada Independencia, el panorama es un poco más complicado. Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada, autobuses de tránsito rápido, informaron que están brindando un "servicio básico". Esto significa que hay menos unidades en circulación de lo habitual y las frecuencias de paso son más largas, debido a que muchos operadores aún no se reincorporan a sus labores por precaución.

⚠️ Aviso Importante:



Con relación al servicio del transporte público de este lunes 23 de febrero, la Secretaría de Transporte informa lo siguiente:



Al inicio de esta jornada, el servicio de las 4 líneas de Mi Tren y sus Alimentadoras se brinda de forma regular en el AMG. pic.twitter.com/a1vcNkTuDs — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) February 23, 2026

¿Taxis y camiones están operando en Guadalajara?

A diferencia del Tren Ligero, las rutas de camiones convencionales están sufriendo para normalizar sus recorridos. Aunque legalmente ya pueden circular, la realidad es que se ven muy pocas unidades en las avenidas principales.

Lo mismo ocurre con los taxis y vehículos de plataforma; aunque ya reactivaron su servicio, encontrar uno es difícil y la mayoría de los que circulan transitan vacíos por la baja afluencia de gente en las calles.

Calles vacías en Guadalajara, Jalisco

A pesar de que el Gobierno de Jalisco anunció desde anoche que hoy se reanudaría todo el transporte, la respuesta ciudadana ha sido cautelosa. El panorama en Guadalajara es de una calma tensa: las pocas unidades de transporte que logran pasar van casi sin pasajeros, ya que muchas escuelas y negocios decidieron mantener sus puertas cerradas o trabajar a distancia tras el "código rojo" del domingo.

🚨 Atrapados por la violencia: Más de mil turistas tuvieron que dormir en el Zoológico Guadalajara ante los narcobloqueos que cerraron las carreteras🦁🛌



Tras una noche de incertidumbre, así comenzó su salida esta mañana bajo resguardo🚔👇 pic.twitter.com/PjYm4a4mX7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 23, 2026

¿Qué falta para que Guadalajara regresa a la normalidad?

El principal freno para que el transporte público regrese al 100% es la seguridad de los trabajadores y la desactivación del "código rojo".

Se espera que conforme avance el día y se mantengan los operativos de vigilancia, el flujo de unidades aumente.