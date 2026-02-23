¿Siguen los bloqueos en Jalisco? Amanece en “Código Rojo” tras caída de ‘El Mencho’; qué pasa en el estado

¿Sigue la ola de violencia? Tras la quema de vehículos y bloqueos en carreteras, atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a la muerte de 'El Mencho', el estado de Jalisco amaneció en "Código Rojo" para este 23 de febrero 2026.

Las calles de Guadalajara amanecieron completamente vacías durante las primeras horas de este lunes, pero ¿qué está pasando en el estado hoy?

¿Qué está pasando en Jalisco tras la ola de violencia por la caída de 'El Mencho'?

A casi 24 horas de los narcobloqueos y otros hechos violentos en Jalisco, hoy, las calles del estado lucen completamente vacías, el transporte público es limitado, mientras que la suspensión de clases continúa en la región.

A pesar de la ola de violencia, algunas personas salieron a las calles para regresar a casa o ir a su trabajo; sin embargo, no se cuenta con el transporte necesario.

Las y los ciudadanos están en espera de las nuevas instrucciones del Gobierno, por lo que el "Código Rojo" continúa activo en Jalisco.

En el transcurso del día, se espera una conferencia de prensa por parte del Gobierno de Jalisco; ciudadanos siguen atentos a las instrucciones.

¿Hay 'narcobloqueos' en carreteras de Jalisco por la muerte de 'El Mencho'?

Los restos de un autobús calcinado continúa bloqueando la carretera que conduce de Amacueca al municipio de Tapalpa, Jalisco; los conductores no pueden entrar ni salir de la autopista.

Conductores intentan regresar a sus hogares; sin embargo, las malas condiciones de las carreteras no les permiten llegar a sus hogares. Cada 2 kilómetros se encuentran este tipo de vehículos quemados.

Autoridades continúan con los operativos de vigilancia en las carreteras en dirección a Tapalpa.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones o bloqueos en otras autopistas del estado; se pide a los ciudadanos tomar precauciones.

Tienda de conveniencia amanece calcinada en Jalisco

En las primeras horas de este 23 de febrero 2026, una tienda de conveniencia en Techaluta de Montenegro amaneció vandalizada, pues durante la ola de violencia, la tienda fue incendiada, calcinando todos los productos que se encontraban dentro del establecimiento.