Noche de fuego en la ZMG: Queman autos y detienen a sospechosos tras caída de “El Mencho”

La noche del domingo 22 de febrero de 2026 no trajo calma a Jalisco. Tras el operativo en Tapalpa donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se mantuvo bajo el asedio de ataques aislados.

La oscuridad fue aprovechada por grupos armados para intentar paralizar las vialidades, pero esta vez hubo respuestas de las autoridades.

Delincuentes provocan incendio en la ZMG

Uno de los puntos de mayor tensión ocurrió en el municipio de Zapopan. En el cruce de la Avenida Juan Gil Preciado y la Avenida Tercera Oriente, sujetos armados interceptaron una camioneta y le prendieron fuego.

El siniestro iluminó la zona, generando pánico entre los vecinos que ya estaban alerta por los reportes de violencia en el estado.

Policías estatales logran dos presuntos generadores de violencia tras muerte de "El Mencho"

Tras terribles hehos sucedidos las últimas horas en Jalisco, autoridades han activado operativos con el fin de mantener la seguridad. Al arribo de elementos a la colonia Nuevo México, miembros de la Policía del Estado lograron la captura de dos hombres.

Ambos son señalados como los presuntos responsables de haber incendiado la camioneta. Los detenidos fueron puestos a disposición para investigar su relación directa con los grupos criminales que desataron los bloqueos.

🔴 #IMPORTANTE | Sobre la carretera en dirección a #Tapalpa, aún se observan restos de unidades incendiadas durante los hechos violentos del pasado domingo. 🚔🔥 🛣️



Con información de: Fernando Roldán, (@Fer_Roldanfr). pic.twitter.com/mm8t3yNJY1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 23, 2026

Fuego sobre la Avenida Revolución en Guadalajara

Casi de manera simultánea, la violencia se reportó en otra zona de la ciudad. Sobre la Avenida Revolución y la calle Miguel Ramos Arizpe, sujetos armados incendiaron otro vehículo.

Los agresores abandonaron la unidad en llamas, lo que provocó el cierre momentáneo de la circulación mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otros locales cercanos.

Zoológico se convierte en refugio en la ZMG

Mientras esto pasaba en las calles, más de mil personas pasaron la noche dentro del Zoológico Guadalajara. Se trata de excursionistas de Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas que quedaron varados.

Al ser imposible salir de la ciudad de forma segura por los bloqueos, las autoridades decidieron que durmieran dentro de sus autobuses bajo vigilancia policial, contando con apoyo del DIF para alimentos y cobijas.

🔴#IMPORTANTE | Policías llevan así el resguardo en el Zoológico de Guadalajara para cuidar la integridad de las personas que no pudieron salir debido al código rojo.



Con información: Janely Rivera (@riverasoy__ ) pic.twitter.com/OINW6DGmpZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 23, 2026

Operativos permanentes en toda la ZMG por muerte de "El Mencho"

Al amanecer de este lunes, la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantiene bajo un estricto operativo de vigilancia por hechos violentos provocados tras la muerte de "El Mencho". Las fuerzas estatales y federales continúan patrullando las avenidas principales y los ingresos a la ciudad para evitar nuevos actos de vandalismo.

Aunque se reportan las primeras detenciones, la recomendación para la ciudadanía sigue siendo mantenerse informada y evitar traslados que no sean estrictamente necesarios.