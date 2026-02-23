¿Qué es el “código rojo” que se activó en Jalisco por bloqueos tras abatimiento de “El Mencho”?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", ha provocado que el Gobierno de Jalisco active el "código rojo".

El término de la medida activada no es solo una frase de alerta; es un protocolo oficial de seguridad que se activa ante situaciones de violencia de alto impacto que sobrepasan las capacidades ordinarias de la policía.

¿Qué pasa cuando se activa el "código rojo"?

Cuando se activa el "código rojo", las fronteras entre corporaciones desaparecen. Bajo este protocolo, la Policía Municipal, la Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército trabajan bajo una coordinación unificada. Esto permite que la respuesta ante un bloqueo o una balacera sea mucho más rápida, ya que todas las unidades están conectadas en la misma frecuencia y siguen una estrategia centralizada para recuperar el control de las calles.

Vigilancia extrema en entradas y salidas de Jalisco

Una de las acciones principales de este código es el sellado de los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara y los límites con estados vecinos como Nayarit, Michoacán y Guanajuato.

Las autoridades instalan filtros de revisión y patrullajes aéreos constantes. El objetivo es doble: evitar que más grupos armados entren a la ciudad y capturar a quienes están provocando los incendios y narcobloqueos en las carreteras.

Así recrearon mediante IA, el exitoso operativo en que resultó abatido “El Mencho”.



La reacción violenta posterior es el grito desesperado del CJNG ante un golpe directo a su estructura.



Contenido realizado con IA pic.twitter.com/sGBnF28KVQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

Prioridad del "código rojo": Despejar las vías de comunicación

Bajo el "código rojo", la Secretaría de Seguridad y Protección Civil tienen la instrucción de liberar las avenidas lo antes posible. Por eso, durante la noche de ayer, vimos un despliegue inmediato de grúas y bomberos custodiados por militares para retirar los vehículos quemados en puntos como Juan Gil Preciado o Avenida Revolución.

Mantener las vías libres es vital para que las unidades de emergencia y los refuerzos puedan moverse sin obstáculos.

¿Qué debe hacer la población civil ante la activación del "código rojo"?

Este protocolo también implica una recomendación de resguardo preventivo. Aunque no es un toque de queda formal, las autoridades sugieren reducir la movilidad al mínimo. Es común que durante el "código rojo" se suspendan actividades masivas o se modifiquen rutas del transporte público por seguridad.

La instrucción oficial es mantenerse informado únicamente a través de canales gubernamentales y evitar difundir rumores que generen más pánico.

Así terminó una cobertura en Guadalajara: en medio de una balacera.



Tras la caída de "El Mencho", la violencia del CJNG se desató. Rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sujetos armados cerraron la carretera a Chapala y dispararon.



Una bala atravesó la camioneta en… pic.twitter.com/xAr8Jkjef5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

Jalisco mantiene "código rojo"

El "código rojo" permanecerá activo en Jalisco mientras persista el riesgo de represalias o nuevos ataques tras el operativo en Tapalpa. Hasta el momento, este protocolo ha permitido la captura de presuntos responsables de incendios en Zapopan y el resguardo de miles de visitantes en lugares seguros.

El protocolo quedará activado hasta nuevo aviso de las autoridades.