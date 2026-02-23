Detienen a “El Piter”, presunto jefe de plaza del CJNG en Acapulco, Guerrero

Autoridades en Acapulco, Guerrero, respondieron ante la ola de incendios y bloqueos de este domingo provocados por la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras el puerto intentaba recuperar la movilidad, fuerzas federales y estatales confirmaron la detención de Christian “N”, alias “El Piter”, identificado como el presunto jefe de plaza del grupo criminal en el municipio.

Detenido era presunto jefe de plaza del CJNG

A "El Piter" no solo se le señala por su rango dentro del grupo criminal. Las autoridades de seguridad lo vinculan directamente con la organización de los ataques contra camionetas de pasajeros ocurridos este 22 de febrero en cuatro puntos distintos de la zona conurbada.

Estos actos violentos dejaron a miles de usuarios varados y obligaron al cierre de comercios por el pánico generado en las calles.

Desplegaron operativo para capturar al presunto líder criminal

La detención fue el resultado de un trabajo de "pinza" en el que participaron la Fiscalía de Guerrero, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

El fiscal general del estado, Zipacná Torres, confirmó que el detenido era considerado un "objetivo prioritario" y uno de los principales generadores de violencia que mantenían en jaque a las familias acapulqueñas.

Delitos que enfrenta jefe del CJNG en Acapulco

La orden de aprehensión cumplimentada contra Christian “N” incluye cargos muy graves. Se le acusa formalmente de homicidio calificado en grado de tentativa contra dos personas (Tania "N" y Porfirio "N"), además de robo de vehículo y daño a la propiedad.

Iguamente se le investiga por un ataque armado contra las oficinas del Ministerio Público en el sector Barrios Históricos, ocurrido en julio del año pasado.

Así capturaron al jefe de plaza del CJNG en Guerrero

La jornada donde cayó "El Piter" también estuvo marcada por un enfrentamiento en la colonia Emiliano Zapata. Sujetos armados atacaron las instalaciones del Ministerio Público, dejando como saldo un elemento de la Guardia Nacional y un civil heridos.

Este hecho aceleró los despliegues de inteligencia que finalmente llevaron a la localización y captura del presunto líder delictivo.

Continúan operativos en Acapulco tras muerte de "El Mencho"

Tras su captura, Christian “N” fue puesto a disposición de un juez para que se defina su situación legal. Mientras tanto, el operativo de seguridad en el puerto no ha terminado; elementos federales continúan patrullando las calles para asegurar la seguridad de los ciudadanos.