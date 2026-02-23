Iba con su padre y desapareció: Activan Alerta AMBER para localizar a Aitana, de 4 años, en el Edomex

Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Alerta AMBER para dar con la ubicación de Aitana Nicole Quintana Cruz, de 4 años de edad, quien desapareció en el municipio de Chicoloapan.

La menor de edad desapareció el 20 de febrero de 2025. Tiene 55 centímetros de estatura, complexión robusta, tez morena clara, cejas semipobladas, cabello castaño lacio, nariz achatada, ojos café grandes, labios delgados, boca mediana, mentón redondo.

Como señas particulares tiene una perforación en los lóbulos y una cicatriz en el lado derecho del tórax que mide tres centímetros.

Aitana Nicole Quintana Cruz vestía una blusa rosa, suéter morado, pantalón de mezclilla color azul cielo y tenis rosas. La menor estaba acompañada de su padre al momento de su desaparición. La Fiscalía del Edomex pide ayuda a la población para poder ubicarla, ya que es posible que sea víctima de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📷800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y 📷#FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/nnXxm1yCs8 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 23, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de difusión masiva que se activa en los casos más delicados de desaparición o secuestro de menores de edad. Su propósito principal es sumar a la sociedad en la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes, con el fin de localizarlos y garantizar que regresen a salvo con sus familias.

Este protocolo funciona a través de la emisión de avisos urgentes en distintos canales de comunicación. Las alertas pueden difundirse por radio, televisión, anuncios en la vía pública, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con capacidad para recibir este tipo de notificaciones. La intención es que la información llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

El sistema de la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluidos México y Estados Unidos, lo que permite establecer criterios homologados para la activación y difusión de los reportes cuando se trata de casos considerados de alto riesgo.

¿Cómo se activa la Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta línea permite iniciar el proceso correspondiente ante las autoridades.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de su localidad para agilizar los trámites y aportar la información necesaria. Una vez que se confirma que no se cuenta con datos sobre el paradero del menor, la activación del protocolo es inmediata.

La rapidez en el reporte y la colaboración ciudadana son factores clave para aumentar las probabilidades de localización en este tipo de casos.

