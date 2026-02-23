Estudió mercadotecnia, estuvo presa en EU y podría ser sucesora de su padre “El Mencho” como líder del CJNG: la historia de Jessica Johanna Oseguera

La figura de una mujer vuelve a colocarse en el centro del tablero criminal. Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta un momento decisivo. En medio de ese reacomodo, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”.

¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra” y su vinculo con "El Mencho"?

Jessica Johanna nació en 1987 en California, lo que la convirtió en ciudadana estadounidense. Su infancia y juventud transcurrieron entre México y Estados Unidos, principalmente en estados estratégicos para la expansión territorial del CJNG, como Jalisco y Michoacán.

De acuerdo con declaraciones públicas de su madre, Rosalinda González Valencia, estudió Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en Guadalajara. Durante varios años, su nombre apareció vinculado a actividades comerciales: administración de restaurantes, participación en una marca de tequila y registro como representante de una empresa de publicidad en Jalisco.

No obstante, autoridades estadounidenses sostuvieron que parte de esa red empresarial habría servido como mecanismo para realizar transacciones financieras relacionadas con el CJNG. Es decir, el supuesto engranaje económico detrás de la organización.

Un operativo federal desató violencia en Tapalpa desde las 7:30 AM, con helicópteros artillados y ataques en fraccionamientos cerca de la presa El Nogal.



Durante más de 3 horas hubo enfrentamientos, pánico entre habitantes y turistas, incendios y narcobloqueos.



La violencia se… pic.twitter.com/7J9x6U7O4D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

El día que detuvieron a la hija de "El Mencho" en Estados Unidos

El 26 de febrero de 2020 fue arrestada en Washington, D.C., cuando acudía a una audiencia judicial relacionada con su hermano, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”. La detención respondió a una orden por su presunta participación en operaciones financieras con empresas sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

En 2021 aceptó su responsabilidad en varios cargos vinculados con transacciones prohibidas bajo la legislación estadounidense. Posteriormente fue sentenciada a 30 meses de prisión en una cárcel federal de mínima seguridad en California. Recuperó su libertad en marzo de 2022, tras cumplir la mayor parte de la condena.

En territorio mexicano, también enfrenta indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2023, autoridades federales aseguraron una cuenta bancaria ligada a su nombre, y un tribunal negó un recurso legal que buscaba revertir la medida.

La caída de “El Mencho”, desató bloqueos, incendios y caos en varias entidades del país.



Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, su poder se construyó a base de violencia extrema, traiciones y alianzas estratégicas.



Desde sus inicios como vigilante de plantíos de marihuana… pic.twitter.com/vEOBq7S5mE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

El clan Oseguera González: el núcleo que sostuvo al CJNG

El apellido Oseguera González ha sido señalado por autoridades internacionales como uno de los pilares en la consolidación del CJNG como organización criminal transnacional. “El Menchito” fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años por delitos relacionados con narcotráfico y armas, mientras que otra integrante del círculo familiar, Laisha Michelle Oseguera González, ha sido mencionada en investigaciones por presuntos vínculos en el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina en 2021.

Con la muerte de “El Mencho”, el CJNG atraviesa una etapa crítica. Aunque no existe confirmación oficial sobre una sucesión definida, analistas consideran que el conocimiento financiero y la cercanía al núcleo de poder colocan a Jessica Johanna como un nombre que no puede descartarse en la reconfiguración interna.