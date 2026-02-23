¿Dónde está el cuerpo de “El Mencho”? Este sería el destino de los restos del líder del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) marcó un momento decisivo en México, pues era una de los criminales más buscados en Estados Unidos.

El pasado 22 de febrero 2026, "El Mencho" fue abatido por elementos de las fuerzas federales en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

¿Qué pasará con los restos de "El Mencho", líder del CJNG?

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, compartió los detalles sobre el destino de los restos del líder del CJNG durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Al ser cuestionado sobre los restos de "El Mencho", Harfuch aclaró que el cuerpo podría ser entregado a los familiares, únicamente en caso de que ellos lleguen a reclamarlo. Explicó que se seguirá el proceso habitual.

"Normalmente los reclaman los familiares y se entregan", explicó el funcionario durante su participación en la mañanera.

Este proceso también aplicará para los dos colaboradores cercanos a "El Mencho" que fallecieron en el operativo, un miembro de su escolta personal, así como "El tuli", mano derecha del líder del CJNG.

La Fiscalía General de la República ya identificó oficialmente el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

¿Cómo fue la muerte de "El Mencho"?

La Secretaría de Defensa Nacional, señaló que durante un operativo realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, elementos federales fueron atacados, por lo que los militares repelieron a la agresión.

El ataque dejó un saldo de 8 muertos del CJNG, así como el fallecimiento de "El Mencho", quien perdió la vida durante sus traslado por vía área a la Ciudad de México (CDMX).

Por otro lado, 30 presuntos delincuentes fueron abatidos durante los ataques y disturbios generales en el país.