La deuda pública por cada mexicano es tal que los bebés ya nacen con una obligación fiscal

Este 30 de abril, como cada año, celebramos el Día del Niño, pero en el caso de México, también es día del niño endeudado, y es que en nuestro país los recién nacidos traen torta bajo el brazo, pero también una deuda fiscal de 127 mil pesos.

El Gobierno endeuda cada vez más a los mexicanos

Resulta que de la deuda pública que contrae el Gobierno Federal cada año, a todo mexicano y mexicana le toca su parte proporcional, por lo que prácticamente los bebés nacen endeudados.

De acuerdo con Ricardo Cantú, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, cuando inició el sexenio actual, empezamos con una deuda percápita de 110 mil pesos por habitante.

Sin embargo, ahora en 2024 estamos llegando a los 27 mil pesos por cada habitante. Esto se puede traducir en que los recién nacidos ya tendrían una obligación fiscal de esa magnitud.

Por su parte, Mayela Montes, una madre primeriza, está consciente de que cuando traes a un bebé al mundo no es económicamente libre y aunque padres y madres paguen sus impuestos no están pagando la deuda de sus hijos e hijas.

Por lo que no es justo que un ser humano adquiera una deuda por el simple hecho de nacer y no importa lo que hagan los papás, no hay forma en que puedan solucionar eso.

Es así como ya hay niños y bebes con un futuro hipotecado. Tan solo este año el Gobierno Federal tiene un techo de endeudamiento de 2 billones de pesos, es decir, dos millones de millones, una cifra nunca antes vista.

En palabras de Ricardo Cantú, es interesante que esta cifra se haya disparado en un año electoral y que aún no esté claro para qué se está gastando, pues en este tipo de deudas aún hace falta transparencia sobre cómo se gasta cada peso.

Es así que nacer en México es un privilegio, pero un privilegio muy caro, pues los bebés van a adquirir una deuda sin haber hecho nada más que nacer.