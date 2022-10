¿El Día de la Raza es festivo?: la ley responde al 12 de octubre

El próximo miércoles 12 de octubre se cumplirá otro aniversario del descubrimiento de América, evento histórico acuñado a la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní, en las Bahamas, con el que comenzó un intercambio cultural que por muchos años fue llamado “El Día de la Raza” en México y que genera la duda de si es festivo.

A partir de 2020 el Senado de la República, con el cobijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobó el cambio de nombre a esta festividad, por lo que dejó de llamarse Día de la Raza y adoptó el del “ Día de la Nación Pluricultural ”; sin embargo, muchas personas se siguen cuestionando sobre si es un día feriado para escuelas y trabajo.

TV Azteca Estatua de Cristóbal Colón en la CDMX como conmemoración al 12 de octubre, lo que era el Día de la Raza

¿Lo que era el Día de la Raza todavía es feriado?

En México, este será el segundo año en que se celebre el Día de la Nación Pluricultural en cambio del Día de la Raza; sin embargo, como sucede desde hace mucho tiempo, este no es un día festivo a nivel nacional y la Ley Federal del Trabajo no señala que los trabajadores se puedan ausentar de manera oficial, por lo que no habrá descanso este miércoles 12 de octubre.

¿Habrá clases este 12 de octubre?

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no considera este día como uno feriado en su calendario, por lo que los estudiantes afiliados a este sistema tendrán clases normales y no habrá ningún tipo de puente por lo que era el Día de la Raza.

En el 528 aniversario del llamado descubrimiento de América o Día de la Raza no hubo monumento a Colón. pic.twitter.com/FqgkZHdcsh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2020

Cabe señalar que tampoco se trasladará al fin de semana la conmemoración de Cristóbal Colón y su llegada a América, por lo que no habrá fin de semana largo y las actividades se mantendrán como cualquier otro día durante todo el mes de octubre.

Por este motivo, los mexicanos que necesiten de días extras de descanso tendrán que esperar hasta noviembre, mes en el que aparece el siguiente puente vacacional avalado por la Ley Federal del Trabajo, correspondiente al 21 de noviembre y la conmemoración de la Revolución Mexicana.