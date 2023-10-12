¡Atención! Conoce el horario de los bancos este 12 de octubre por el Día de la Raza en México

En México cada 12 de octubre se conmemora el día en el que Cristóbal Colón descubrió América, una festividad conocida como el Día de la Raza, fecha que busca celebrar la identidad cultural, así como la fusión entre los pueblos indígenas de América.

Como es costumbre, el 12 de octubre miles de mexicanas y mexicanos si las actividades en distintos sectores serán suspendidas, entre ellas las instituciones bancarias, ¿Los bancos darán servicio el Día de la Raza?

¿Los bancos abrirán el 12 de octubre por el Día de la Raza?

¡La respuesta es sí! De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el Día de la Raza en México no está contemplado como inhábil, por lo que los bancos del país operarán de forma normal, en un horario que oscila entre las 8:30 a las 16:00 horas.

La Ley Federal del Trabajo estipula que el 12 de octubre, las y los trabajadores de México deberán acudir a sus respectivos centros de trabajo, pues esta fecha no se contempla como un “día feriado”.

¿Qué días cerrarán los bancos en México?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compartió un calendario en el que se muestran las fechas en la que los bancos de México no brindarán ningún tipo de servicios, ¿Ya lo viste?

2 de noviembre – Día de Muertos 2023.

– Día de Muertos 2023. 20 de noviembre – Día de la Revolución Mexicana.

– Día de la Revolución Mexicana. 12 de diciembre – Día del Empleado Bancario.

– Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre – Navidad.

#CalendarioCNBV

El próximo sábado 16 de septiembre de 2023, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



🔹Toma precauciones y prevé tus operaciones. 📆 https://t.co/FtfdRANAyW pic.twitter.com/yQLyLnCfOF — CNBV (@cnbvmx) September 12, 2023

¿Por qué se celebra el Día de la Raza en México?

Cristóbal Colón descubrió América un 12 de octubre de 1492, cuando desembarcó en la isla Guanahaní, en las Bahamas; al principio, la idea de este viaje era encontrar una ruta comercial hacia la India, y sin darse cuenta llegó al continente americano, un terreno nunca antes explorado por lo europeos, provocando el nacimiento del mestizaje, pero ¿Cómo surge la celebración del Día de la Raza?

Con el objetivo de promover el “sincretismo cultural”, el Día de la Raza comenzó a celebrarse por iniciativa de José Vasconcelos.

El Día de la Raza no solo se celebra en México, pues es una fecha que se conmemora nivel mundial en países como España, Argentina, Bahamas, Chile, Ecuador, Venzuela, Colombia, Belice, Costa Rica, entre otros países de habla hispana.

