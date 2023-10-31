¡Atención! Este es el horario de los bancos para el Día de Muertos

Por fin llegó el Día de Muertos 2023, una de las fechas más esperadas por las y los miles de mexicanos que buscan celebrar este día en alguna de las entidades de México, pues algunos descansan este 2 de noviembre, pero ¿Qué pasa con los bancos?

¿Los bancos abrirán este 2 de noviembre 2023?

¡La respuesta es no! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compartió que el próximo 2 de noviembre 2023, los bancos suspenderán sus operaciones, por lo que si quieres realizar algún trámite tendrás que hacer antes o después de esta fecha.

Sin embargo, los bancos que brindan servicio dentro de almacenes comerciales y supermercados, operarán de manera normal este Día de Muertos 2023.

#CalendarioCNBV



El próximo jueves 2 de noviembre de 2023, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



🔹Toma precauciones y prevé tus operaciones. 📆 https://t.co/FtfdRANAyW pic.twitter.com/oW22MXAd1L — CNBV (@cnbvmx) October 30, 2023

¿Cuál es el horario de Banco Azteca para el Día de Muertos 2023?

A pesar de que la mayoría de los bancos suspenderán sus actividades el 2 de noviembre 2023, algunas instituciones financieras como Banco Azteca que operarán de forma normal en todas sus sucursales.

El horario que manejará Banco Azteca el próximo 2 de noviembre 2023 será de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Hoy es un gran día para recordarte que nuestros cajeros están para ti los 365 días del año. 🤩🙌 ¡Úsalos! 👌



Ubica el más cercano, aquí: https://t.co/TC9EP5sxD2 pic.twitter.com/dMB4I86hle — Banco Azteca (@BancoAzteca) January 10, 2023

¿Qué otros días cerrarán los bancos de México?

Además de este Día de Muertos, y de acuerdo con el calendario publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos no operarán durante las siguientes fechas:

20 de noviembre 2023: Las instituciones bancarias no darán ningún tipo de servicio debido a las celebraciones por el Día de la Revolución Mexicana.

Las instituciones bancarias no darán ningún tipo de servicio debido a las celebraciones por el Día de la Revolución Mexicana. 12 de diciembre 2023: Los bancos del país suspenderán sus operaciones por las celebraciones del Día del Empleado Bancario.

Los del país suspenderán sus operaciones por las celebraciones del Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2023: En Navidad, las distintas instituciones bancarias cerrarán sus puertas hasta el 26 de doceavo mes del año.

¿El Día de Muertos 2023 es un día festivo?

A pesar de que el Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas del país, no está marcado como un “día de descanso obligatorio”, pues la Ley Federal del Trabajo (LFT) no lo contempla como feriado.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el 2 de noviembre 2023, las y los alumnos, así como docentes, tendrán este día para poder descansar.

