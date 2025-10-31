La muerte no se olvida de nadie pero hay quienes se han ido antes de tiempo, vidas arrancadas de tajo por la corrupción, la omisión o la negligencia. Los que se fueron por una tragedia también son recordados en este Día de Muertos

Esas historias fueron cegadas por una tragedia que muchas veces quedará impune.

, tabto El 18 de enero de 2019 el dolor se apoderó de Tlahuelilpan, en Hidalgo, ahí 137 personas perdieron al vida.

Nadie los detectó o nadie quiso detenerlos, pero los huachicoloreos dejaron ahí una trampa mortal por una fuga de gasolina tras la extracción ilegal de combustible.

Cientos de personas llegaron con cubetas, tambos y bidones para llevarse parte del combustible que a borbotones quedaba derramado.

Los cuerpos fueron rebasados casi de inmediato. A las 18:50 horas la muerte iluminó el campo hidalguense, más de la mitad de las víctimas murió envuelta en llamas.

Familiares recuerdan a víctimas de explosión en Tlahuelilpan

La muerte se apoderá del Hospitall Materno Infantil de Cuajimalpa

Siete personas perdieron la vida en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas hay dos recién nacidos.

La mañana del 29 de enero de 2015, la estructura del hospital es una zona de guerra, la explosión pulverizó el 70 por ciento del edificio.

Fue una fuga de gas que hizo volar el área de cuneros.

Joven de 13 años que se convirtió en madre en el Metro de la CDMX había sido rechazada del hospital La Villa

Los muertos de la Línea 12 del Metro

El 3 de mayo de 2021, las luces de un tren se apagaron abruptamente, tanto como la vida de 27 pasajeros.

El estrepito y el chirriar demetales se confunde con los gritos de horror en medio de la oscuridad en la interestacion Olivos-Tezonco.

Las investigaciones arrojaron que hubo deficiencias en soldaduras y una mala colocacion de pernos que unian las losas de concreto: errores en la construccion provocaron la tragedia.

La línea estuvo cerrada previamente. ¿por que no se evitó su colapso?

La tragedia del Puente de la Concordia en Iztapalapa

El 10 de septiembre de 2025 una zona de iztapalapa se convierte literalemente en un inferno que atrapa a peatones, pasajeros y conductores.

La nube de gas se expande en segundos tras la volcadura de una pipa. Las lenguas de fuego dejan en carne viva a decenas de personas. La cifra provisional es de victimas fatales.

Una imprudencia, una autoridad corrupta, una omision. Una serie de incapacidades y el costo es irreparable. Sin contar la lacerante violencia que enluta a miles de familias al año.

Dylan escribio: ¿cuantas muertes mas seran necesarias para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas?

