Día Mundial contra el Cáncer: Las consecuencias de la falta de tratamiento en México, desabasto de medicamentos y vidas en riesgo

¡No hay nada que conmemorar! El Día Mundial Contra el Cáncer se vive de forma distinta en México, y es que mientras el mundo avanza en la detección temprana y nuevas tecnologías, en nuestro país miles de familias son afectadas por un sistema de salud pública deficiente.

En México, el cáncer es la tercera causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Se presentan alrededor de 207 mil nuevos casos al año.

Por ello, las consecuencias de la suspensión de tratamientos y el desabasto de medicamentos ha puesto en riesgo a miles de mexicanos con este padecimiento.

Meses de espera y un sistema de salud que no se preocupa por los pacientes con cáncer

Lo que comenzó como reportes aislados por desbasto de medicamentos para el cáncer, hoy se ha transformado en una crisis que ha dejado pacientes de todas las edades con incertidumbre y miedo.

El caso de Katherine, una pequeña de 4 años que lucha contra el cáncer en México, es el claro ejemplo del deficiente sistema de salud pública, pues lleva meses esperando recibir radioterapias, sobreviviendo solo con quimioterapias, mientras su enfermedad sigue avanzando.

Así como Katherine, otros 130 pacientes con cáncer están en la misma situación, esperando un tratamiento.

La falta de quimioterapias y medicamentos oncológicos, no solo son un problema logístico, sino una barrera que separa a las y los mexicanos de su derecho a la vida.

“Su médula ya no está aguantando”: Niña de 4 años sobrevive con quimioterapias por falta de equipo en IMSS de Tabasco

El cáncer no espera: Las secuelas de un sistema de salud deficiente e indiferente

Actualmente, las familias de pacientes con cáncer están exigiendo atención médica, además de cirugías, tratamientos y las citas con especialistas, una situación que se ha convertido en algo frecuente para estas personas.

Otro ejemplo, es el caso de José Luis, un joven que tuvo que esperar casi un mes por una cirugía, la demora para obtener esa placa de titanio le ocasionó secuelas, dejándolo con parálisis parcial.

Y es que el cáncer, es una enfermedad que no entiende de desabasto de medicamentos o suspensión de tratamientos, por lo que cada día que pasa es importante para atender la situación; sin embargo, en México, el sistema de salud pública cree que los pacientes tiene todo el tiempo del mundo.

"Un experimento mostruoso": Padres de niños con cáncer rechazan la nueva credencial de salud

Padres de niños con cáncer cuestionan la credencial de salud universal, calificando la medida como un "experimento monstruoso", pues aseguran que pretende ocultar la crisis en la atención oncológica infantil en México.

Además, señalaron que una credencial no es un medicamento, ni mucho menos un tratamiento o quimioterapia.

Indignados, los padres exigieron abasto real de medicamentos oncológicos y atención efectiva, no nuevos esquemas administrativos.

¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer en México?

Los tres tipos de cáncer más comunes en México son los siguientes:

