Día Mundial del Gótico ¿Qué es y por qué se celebra hoy 22 de mayo?

¿Sabías qué existe el Día Mundial Mundial del Gótico y que se celebra hoy 22 de mayo? Se trata de una fecha que busca festejar la escena gótica y su presencia. Se conmemora desde el 2009.

¿Cine gótico mexicano? 😱 Se remonta al año 1934, cuando Juan Bustillo Oro estrenó “Dos monjes” 🎞️. Disfruta esta cinta pionera con #CineEnLínea de @FilmotecaUNAM > https://t.co/8in9iOO4NP#PontePumaPonte😷 pic.twitter.com/pFKa4PHpeT — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2021

Los amantes de lo gótico disfrutan de esta fecha que busca resaltar y divulgar diversosaspectos como la música, la moda, el arte y la literatura.

¿Cuándo comenzó el festejo de esta fecha “oscura”?

La celebración del Día Mundial Mundial del Gótico comenzó en el 2009 en el Reino Unido, cuando una conocida estación de radio transmitía durante el mes de mayo música variada acerca de varias subculturas musicales, incluyendo la música gótica.

Entonces, los DJ’s góticos Martin Oldgoth y Cruel Britannia tuvieron la iniciativa de celebrar un evento anual, cada 22 de mayo.

El éxito del festejo trascendió fronteras, incorporándose otros países como Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Brasil, España y Sudáfrica.

¿Qué es la subcultura gótica?

De acuerdo con investigadores se trata de un movimiento sub cultural, que va más allá del estilo artístico medieval o de vestir de color negro, de pies a cabeza.

El Gótico es una subcultura alternativa urbana que surgió en el Reino Unido, a finales de los años setenta.

#UnDíaComoHoy de 1904 nació el director de cine mexicano Juan Bustillo Oro 📽️. #CineEnLínea de @FilmotecaUNAM tiene una versión restaurada de su película "Dos monjes", considerada pionera del cine gótico nacional 🎞️ > https://t.co/CdfWs9cxtB#UNAM100AñosDeMuralismo pic.twitter.com/VzJuCotXdO — UNAM (@UNAM_MX) June 2, 2022

Este movimiento ha sido vinculado con una obsesión con la muerte, debido a su inclinación o amor por lo oscuro. Sin embargo, los seguidores o adeptos a esta subcultura encuentran la belleza en cosas que los demás consideran oscuras.

Lo gótico se encuentra presente en el arte, la moda y la literatura. En el ámbito musical, el ritmo gótico se caracteriza por voces inexpresivas y líneas de bajo agudas.

Destacan los géneros de rock gótico, dark wave, deathrock, wave etéreo y coldwave.

Gótico en México: el tianguis del Chopo

Lo más dark que busques, lo encuentras en el tianguis del Chopo. Ligueros, arneses, collares de sumisión. Este estilo de vestimenta es común en la escena gótica.

El Chopo es un famoso bazar de la Ciudad de México que se instala solo los sábados con aproximadamente 200 puestos, pueden encontrarse productos y mercancía relacionados con la contracultura en México.

Lo encuentras en la calle de Aldama, entre las calles Sol y Luna de la colonia Guerrero, a la salida de la terminal Buenavista de la línea B del Metro de la Ciudad de México.

Bandas góticas

Algunas de las bandas góticas emblemáticas y más conocidas alrededor del mundo son The Cure, London After Midnight, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus.

Debes saber que el estilo teatral en el que destacan la vestimenta oscura, el maquillaje facial pálido y uso de delineador de ojos se basó inicialmente en tendencias como el punk, el glam rock y el deathrock.