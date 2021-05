Día de Star Wars ¿Cuál es el orden correcto para ver la saga?

Hoy 4 de mayo se celebra una edición más del llamado Día de Star Wars, que tiene sus orígenes en un juego de palabras de la fecha en inglés (May the 4th) y una de las frases más icónicas de la franquicia: ‘May the Force be With You’ (Que la Fuerza te acompañe).

Para los fanáticos de culto de la saga, es casi un mandamiento ver la saga este día, o al menos la trilogía original, lanzada entre 1979 y 1983.

Con el estreno de los spin-offs, series animadas y de acción real, ha habido mucha polémica sobre cuál es el orden cronológico correcto para ver la saga. Si tu plan es hacer un maratón galáctico, aquí te compartimos el orden más aceptado por el fandom de la saga.

Era de la República

Se le conoce como Era de la República a la parte de la historia en la que los Sith amenazan la estabilidad y paz que vive la República.

Aquí encontramos a personajes como un joven Obi-Wan Kenobi, Padme Amidala y Anakin Skywalker, el joven aprendiz jedi que a la postre se convertirá al lado oscuro. Aquí se incluye la trilogía publicada a principios del siglo XXI y una serie animada. El orden es el siguiente:



Episodio I: La Amenaza Fantasma.

Episodio II: La Guerra de los Clones.

Star Wars: Las Guerras de los Clones (serie animada).

Episodio III: La Venganza de los Sith.

Solo: Una Historia de Star Wars (spin-off).

Aquí también se incluirá la serie Obi-Wan Kenobi, que relatará la vida del maestro jedi tras la pelea que sostuvo contra su aprendiz, Anakin.

Era de la Rebelión

Aquí es donde los personajes más reconocidos de la saga aparecen. Luke Skywalker, la Princesa Leia, Han Solo, R2-D2, C-3PO, y un maduro Obi-Wan Kenobi regalan legendarias batallas ante el ejército encabezado por el malvado Darth Vader. El orden es el siguiente:



Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

Episodio V: El Imperio Contraataca.

Rogue One: Una Historia de Star Wars (spin-off).

Episodio VI: El Regreso del Jedi.

The Mandalorian (serie).

Además, de acuerdo con el orden publicado por Disney y Lucasfilm, la serie animada Star Wars: Rebels y la serie live action Cassian Andor, protagonizada por Diego Luna, estarán ambientadas en esta época.

Era de la Resistencia

Esta es la última etapa de la llamada ‘Saga de los Skywalker’, y fue lanzada entre 2015 y 2019 bajo el mando de Disney como propietaria de los derechos de este universo.

Personajes como Rey, Finn, BB-8, Kylo Ren y Poe Dameron protagonizan esta última trilogía. El orden cronológico es este:



Episodio VII: El Despertar de la Fuerza.

Episodio VIII: Los Últimos Jedi.

Episodio IX: El Ascenso de Skywalker.

Además, aquí se situará la serie Star Wars: Resistance, y de aquí se inspiró el parque temático Star Wars: Galaxy’s Edge.

