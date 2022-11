¿La diabetes tiene cura?

En el 2021, el 13% de las muertes en México fueron provocadas por la diabetes, según dio a conocer el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que el conocimiento acerca de esta enfermedad es fundamental para la cultura de prevención y tratamiento.

Entre las dudas más comunes en miles de ciudadanos, la que concierne a su cura es una de las más preguntadas al momento de ser diagnosticado, por lo que a continuación te decimos si la diabetes tipo 1 o tipo 2 tiene algún tipo de cura; así como una orientación en qué es esta enfermedad y cuáles son sus síntomas.

¿Cuáles son los efectos de la diabetes en el cuerpo?

Para entender qué es la diabetes mellitus, resulta fundamental saber que es una enfermedad crónica de larga duración, la cual perjudica el modo en que el cuerpo humano convierte los alimentos en energía mediante la hormona de la insulina, la cual procesa el azúcar (glucosa) y la distribuye alrededor del cuerpo mediante la sangre.



Pixabay La diabetes dificulta el proceso para convertir el azúcar en energía para el cuerpo

Actualmente se sabe que existen dos tipos de diabetes: Tipo 1 y Tipo 2. La primera es la menos común, pues aparece entre el 5 y 10% de las personas diagnosticadas y es provocada por el mismo cuerpo, ya que impide que el organismo produzca suficiente insulina por su propia cuenta, lo que convierte a estos pacientes en dependientes del suministro externo de la hormona.

Por otro lado, la diabetes Tipo 2 es la más común con más del 90% de casos y con presencia principalmente en adultos mayores a los 45 años, a diferencia de la Tipo 1, que suele atacar a niños y jóvenes.

En la Tipo 2 el cuerpo no utiliza la insulina que produce el páncreas correctamente y por lo mismo no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Lo peligroso es que no suele tener síntomas, ya que es una enfermedad que puede prevenirse o retrasarse con un estilo de vida saludable.

¿Cómo se cura la diabetes?

Lamentablemente para los pacientes que fueron diagnosticados con diabetes mellitus, hasta el momento esta enfermedad no tiene cura en ninguno de los dos tipos; sin embargo, el estudio de la diabetes está en constante evolución y se mantienen los avances para encontrar una solución.

Hace 10 años que Juana padece #diabetes.



A pesar de ser un #padecimiento común entre los mexicanos, la cultura de la prevención es casi inexistente y debido a una falta de control, Juana tiene su vista invadida por la #retinopatía diabética.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), tener niveles altos de azúcar en la sangre es dañino para el cuerpo y puede causar otros problemas de salud graves, como enfermedades en el corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones, por lo que es fundamental mantenerse en constante observación y tratamiento.

Una alimentación saludable y mantenerse en constante actividad física ayuda a mantener los niveles de azúcar en orden para cualquiera de los dos tipos de diabetes; sin embargo, en la diabetes Tipo 1 es vital el suministro externo de insulina.