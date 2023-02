Aprueban dictamen del Plan B de la reforma electoral

Ciudad de México. Las comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen del Plan B por medio del cual se eliminó la denominada cláusula de vida eterna y con esto se prohíbe a los partidos políticos en coalición transferirse votos.

La minuta, recibida de la Cámara de Diputados, reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los legisladores consideraron inviable aprobar el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que resolvieron no deberá formar parte del decreto.

Y este fue el punto de la disputa: “Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común en este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral y luego o emblema de los partidos políticos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos políticos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Este era el único artículo que quedaba por aprobar del denominado Plan B de la reforma electoral, prioritaria para Morena y sus aliados, pues el resto del cuerpo normativo había sido aprobado en diciembre por el Senado y la cámara de Diputados.

PAN acusa de querer mantener viva la transferencia de votos

El senador Damián Zepeda acusó a la mayoría oficialista de querer mantener viva la transferencia de votos con la interposición de votos particulares.

“Yo tengo la opinión de que hay el intento de quede viva la transferencia de votos. Lo digo desde ahorita, que hay una estrategia para hacer que sobreviva. Por eso sí me notifican que se entregó un documento formalmente a la comisión, como integrante pido conocerlo para poder valorar lo que diga”, dijo el panista.

Aunque antes, el coordinador del Sol Azteca, Miguel Ángel Mancera, dijo que la transferencia de votos tiene sus días contados en la legislación mexicana.

“Está condenada a morir, está condenada, por la vía que quieras está condenada, no tiene viabilidad, como se quiera pensar en el esquema, ya sea que no se votara, que se votara, que se votara en contra, que se votara a favor, cualquier esquema está condenada a morir”, dijo en entrevista.

Los legisladores de oposición subrayaron que la Cámara de Diputados cometió una violación al procedimiento al modificar un artículo que ya se había votado en su oportunidad por la cámara baja y después por el Senado.

“Se desprende que la Cámara de Diputados cometió una violación al procedimiento y la mesa directiva del Senado no debió haber recibido la minuta. Es más tengo un libro que si no lo han leído lo recomiendo, se llama el poder legislativo del senador Ricardo Monreal Ávila, donde su página 290 habla con toda claridad de esta hipótesis del 72 constitucional donde dice que si ya se votó lo mismo en ambas cámaras debe seguir el procedimiento legislativo, que en este caso sería irse al Ejecutivo y entiendo que eso es lo que aquí están tratando de plantear. Pero a mí lo que me preocupa y mucho es que de alguna manera todos aquí claros de que la cámara de Diputados cometió una violación al procedimiento, nosotros con una votación además de lo que ya planteó el senador Mancera estemos convalidando otra de esas violaciones al procedimiento. Confieso que yo no sé cuál sería la salida, pero entre más los oigo más me confundo porque más claro me queda que estuvo mal la cámara de Diputados, que estuvo mal la mesa directiva del Senado al recibir la minuta y que estamos pésimos nosotros tratando de convalidar, aún con el voto de un dictamen que efectivamente reitera lo que ya se había votado y por eso no pueden separar del 12 y hay un articulado un poco extraño estaríamos reafirmando una violación al proceso legislativo que contiene el 72",. expresó la priista.

“Plan B es una ruptura y un fraude la Constitución Por supuesto que no se puede olvidar que muchos de ustedes si el presidente incluido fueron parte de la construcción de este andamiaje. ¿Que hay cosas que mejorar? ¡Por supuesto. ¿Que la ciudadanización no ha tenido el mejor resultado? ¡Hombre! pero hay la clara intención en este plan de la reconstitución del partido hegemónico y de romper reglas que habíamos construido en materia de equidad. El cállate chachalaca del 2006 lo vamos a vivir atómicamente porque se le quiere dar permiso a los que hoy gobiernan para poder usar recursos medios y tiempos en campaña. Esta reforma lo que en realidad representa es una derrota ética de este movimiento que ustedes tienen y que dicen que representan democráticamente. Es la mejor expresión de una izquierda autoritaria porque está renunciando a su propia historia y ahora que están en el poder quieren dinamitar todas las vías de la competencia democrática y equitativa”, recriminó el senador Emilio Álvarez Icaza.

Salgado Macedonio acusa al INE de acusar de manera desigual a la oposición

Pero el morenista Félix Salgado Macedonio respondió que el INEsanciona de manera desigual a la oposición debido a su corrupción.

“El INE es producto de la mañosidad y del acuerdo de los partidos políticos que acá los eligieron. ¿Qué autoridad moral tienen? (…) Yo estoy respondiendo injustamente una resolución en mi contra por parte del Tribunal Electoral de la Federación. Todos andamos amonestados pero todos los de este lado denme el nombre de un amonestado del PAN o del PRI. A ustedes no los tocan ni con el pétalo de una rosa y andan abiertamente en campaña. ¿Cómo no? Andan abiertamente en campaña pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes no traen candidatos de peso, andan inflando, con todo respeto, monos del pasado. No traen candidato con la fuerza popular que traen los nuestros”,

La presidenta de la comisión de Gobernación, Mónica Fernández, aclaró que si el dictamen que se remita la mesa directiva no aprueba la modificación planteada por la cámara de diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales deberá estarse a lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 constitucional, que dice “todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes”, acuerdo que ya aprobó la cámara de Diputados para esos efectos el pasado 15 de diciembre y que remitió al Senado de la república. En consecuencia del Pleno de la cámara de senadores deberá aprobar el dictamen de acuerdo para los efectos de remitir al Ejecutivo Federal lo aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

“Como ya lo hemos mencionado ante la opinión pública, nosotros iremos por el plan C el del ciudadano, el de la controversia y de la Corte”, advirtió el panista José Botello.

Durante los trabajos de la comisión también se declaró el 2023 año de Francisco Villa, revolucionario del pueblo.