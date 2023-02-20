Piden frente al INE evitar que consejeros se vayan con millonario bono

Ciudad de México. Manifestantes que se identificaron como SUMA Construyendo sociedad, realizaron una protesta frente al INE.

Los inconformes pidieron evitar que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que se retiran en abril, se autoasignen un bono de despedida por hasta 15 millones de pesos.

Al mitin asistieron una tres mil personas quienes demandaron que terminen los privilegios de la llamada burocracia dorada en el instituto.

Manifestación afuera del @INEMexico.



Piden evitar que Lorenzo Córdova se autoasigne bono de #despedida hasta por 15 millones de pesos. pic.twitter.com/xmhkRyoA7N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

¿Cuánto gana un consejero del INE?

De acuerdo al portal de transparencia del INE, los consejeros del Instituto reciben 262 mil 634 pesos mensuales. Lorenzo Córdova cuenta con un secretario privado que percibe un sueldo de 89 mil pesos mensuales, un secretario particular que gana la cantidad de 189 mil pesos al mes y un jefe de oficina con un salario de 220 mil pesos mensuales.

Beneficios de los consejeros del INE

Además de su salario, los consejeros del INE tienen otras prestaciones. Según el Manual de Remuneración para los servidores del INE, publicado en el Diario Oficial de la Federación, los consejeros ocupan el lugar más alto dentro de la jerarquía del órgano electoral, así que cuentan con los siguientes beneficios:

Seguro institucional de una suma asegurada básica de 40 meses

Seguro colectivo de retiro de 10 mil a 25 mil pesos

Seguro de gastos médicos mayores

Prima vacacional de cinco días de sueldo base equivalente a 16 mil 345 pesos

Prima quincenal

Aguinaldo correspondiente a 40 días de sueldo tabular

Gastos funerarios

Vacaciones de 20 días hábiles en dos periodos de 10 días

Un vehículo

Gastos de alimentos con monto de 11 mil 970 pesos al mes

Cámara de Diputados abrieron registro virtual de consejeros

Por otro lado, la Cámara de Diputados abrió un micrositio en su página electrónica para que los interesados puedan registrar su solicitud para participar en el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, va incluido el cargo de consejero presidente, actualmente ocupado por Lorenzo Córdova.

El registro estará habilitado hasta el próximo viernes 23 de febrero.