Dictan auto de formal prisión a feminicidia de Marichuy, estudiante del IPN

Gabriel Eduardo recibió auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el feminicidio de Marichuy, estudiante del IPN que fue arrojada de un edificio en enero de 2016.

El probable responsable fue puesto a disposición del juez penal con sede en el Reclusorio Preventiva Varonil Oriente, donde permanecerá hasta conocer el resultado de su proceso.

En un mensaje a medios, la Fiscalía CDMX dio a conocer que existen pruebas suficientes para establecer su posible responsabilidad en el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio. Asimismo, la institución informó que gracias a los trabajos de campo y gabinete, Gabriel fue localizado en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, donde los detectives de la Policía de Investigación le cumplimentó la orden de aprehensión.

¿Qué se sabe del caso Marichuy?

La noche del 15 de enero de 2016, Marichuy acudió a una reunión con sus amigos, uno de ellos Gabriel Eduardo. Después de convivir, volvieron al departamento dónde vivía sola, por lo que fue privada de su libertad luego de oponerse a un abuso sexual, según las indagatorias.

Debido a esto, la joven fue arrojada de un balcón ubicado en el séptimo piso. En un inicio se dijo que ella se había tirado por voluntad propia, por lo que no se indagó más en el hecho.

Marichuy sobrevivió a la caída, pero debido a que las lesiones le habían causado múltiples fracturas, sobre todo en el cráneo y la cadera, falleció 8 días después en el hospital.

A pesar de que se dio a conocer la primera versión de aquel 15 de enero, Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, no estuvo conforme con las investigaciones, por lo que exigió justicia y que el caso fuera investigado como feminicidio. A partir de entonces, Yesenia se convirtió en una activista fundadora del Frente Nacional Ni Una Menos, el cual busca justicia en casos de violencia contra las mujeres.