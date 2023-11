¡Se fue con todo! Diputada del PRI pide renuncia de titular de SEP por libros de texto

Momentos de tensión se vivieron cuando la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, compareció ante comisiones de Cámara de Diputados y la priista Cynthia López Castro, pidió la renuncia de la funcionaria por los malos libros de texto.

Durante el discurso inicial de la titular de la SEP, la diputada del PRI, se postró con una pancarta y desató la inconformidad de legisladores de Morena.

“Es una manifestación legitima, no estoy interrumpiendo a la señora secretaria simplemente estoy haciendo una manifestación pacífica a nombre de los padres de familia por la mala calidad de los libros de texto, no estoy en ningún momento faltándole el respeto”, señaló Cynthia López.

Morena también se manifestó cuando declaró la priista

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavés reprochó “si vas a alterar el formato, en el tiempo del PRI nosotros haremos nuestras manifestaciones con respecto a tu partido, les advierto, con atrocidades peores”.

Y llegó el turno de la priista y Morena se manifestó a su lado con cartulinas.

“Le piden a los maestros que en el salón de clases digan que si son opresores u oprimidos. Con los niños no, secretaria, con los niños no. Qué bueno que trae esa pancarta, a ver, es más, enséñamela. Efectivamente fuimos a pedir que se eliminen estos libros de texto”.

Cynthia López hizo referencia a un cartel en la que aparece en una quema de libros

“Yo no tengo problema que enseñen esto, porque, al contrario, me ayuda a que vean cómo me manifesté. No se preocupe, presidenta, le agradezco. Álzala más. Efectivamente, me manifesté con padres de familia”

Y desde su lugar la morenista Aleida replicó “Que ella va a decir lo que s e va a hacer, hay un formato que ella rompió desde el principio de la comparecencia” y la priista reviró “Yo tengo el derecho a hablar y a decir lo que yo quiera”.

“Es una quema libros, es una quema libros”, gritaba la vicecoordinadora de Morena.

Y una vez más la diputada del PRI retó “sí, los quemé con todos los padres de familia, con todos los padres de familia, por la baja calidad, y si aquí estuvieran los padres de familia los quemarían, los quemarían porque es una vergüenza los libros que hay… Renuncié, renuncien si no pueden con el cargo, renuncien si no están preparados para esto, no le hagan daño a México”.

Cómo ven ? A Morena le molestó mis pancartas pidiendo la renuncia de la Secretaria por los malos libros de texto… que rápido se les olvida su espíritu de la libre manifestación… QUE RENUNCIE! pic.twitter.com/rSD4ejR1Ty — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) November 16, 2023

Priista denunciará a la titular de Educación por no decir la verdad

Al final de su participación, Cynthia López Castro anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Publico en contra de la secretaria de Educación por faltar al juramento de decir la verdad en su comparecencia y ocultar los daños que dejó el huracán “Otis” en las escuelas de Guerrero.

Y es que la titular de la SEP primero informó que el regreso a las aulas en Guerrero avanza de manera paulatina. “Podemos informar que algunas escuelas han retomado a sus actividades, aún son pocas, pero estamos en ese camino y todo será de acuerdo a las condiciones como se vayan presentando”.

Y más tarde, la secretaria acepto que “Otis” afectó a mil 224 escuelas de educación básica, media superior y superior en Acapulco y Coyuca de Benítez, 445 se reportan con afectación mayor.