“Eres una impostora (...) no eres indígena”: Diputada de Morena arremete contra Xóchitl Gálvez

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, arremetió contra Xóchitl Gálvez Ruiz al asegurar que es una mentirosa e impostora tras sus declaraciones en las que dice ser originaría de una comunidad indígena.

“Eres una impostora, usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza, no eres indígena, no sabes lo que es sufrir”, fueron las palabras de Irma frente a los políticos que se dieron cita.

Los comentarios se dan luego de que la panista realizó comentarios sobre las comunidades indígenas, lo que generó el enojo de la diputada, quien recordó que en administraciones anteriores promovieron la desigualdad.

Irma Juan Carlos recuerda a políticos que no apoyaron comunidades indígenas

En el mensaje que ofreció Irma Juan Carlos, recordó a los políticos Lilly Téllez y Jorge Castañeda, quienes se han expresado en contra de las prácticas indígenas, por esto la militante del partido guinda le pidió a la población no dejarse engañar por el PAN-PRD-PRI.

Antes de bajar del estrado recordó que con la llegada de la Cuarta Transformación las mujeres indígenas ya no son violentadas, ahora ocupan una posición principal en las políticas públicas.

“Te enriqueciste con los recursos que eran para los pueblos y nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatinas. No somos iguales, en la 4T las mujeres indígenas ya no somos violentadas por el Estado, ahora las mujeres indígenas estamos en el centro de las políticas públicas. “, destacó.

Durante la efemérides del Día Internacional de la Mujer Indigena, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos llama ”usurpadora, impostora e indígena falsa” a Xóchitl Gálvez, dice que no la representa como mujer indígena pic.twitter.com/muW1YjjQ8p — Todo es Política (@todoespolitica) September 5, 2023

¿Quién es Irma Juan Carlos, la diputada que arremetió contra Xóchitl Gálvez?

La carrera política de la diputada de Morena es amplia, desde 1994 fue vicepresidenta de un Bachillerato Tecnológico; en 2002 la nombraron Consejera estatal del PRD y posteriormente delegada nacional.

En 2013 se afilió a Morena como Consejera Estatal y al poco tiempo asumió el encargo en Oaxaca, a partir del 2020 la nombraron Representante de la Cámara de Diputados ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.