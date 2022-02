Diputada Salma Luévano se disfraza de Gabriel Quadri

Salma Luévano , la diputada trans de Morena, sorprendió a la Cámara de Diputados, luego de que llegó disfrazada de Gabriel Quadri, en protesta por sus dichos transfóbicos.

“Vengo con esta personificación precisamente para señalar a ese señor. Este panista Gabriel Cuadri, no permitirle más discurso de odio. Todo el día voy a permanecer así porque es necesario visibilizar a este señor y ponerle un alto, ni una más”, señaló la diputada de Morena.

Salma Luevano dijo que a pesar de que se siente rara con su atuendo de Gabriel Quadri era necesario hacerlo.

“No me siento extraña, me siento rara… ¿Ya habías tenido bigote?, no, nunca he tenido bigote, pero era necesario para visibilizar esta lucha”, apuntó la presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados.

Su disfraz de Quadri atrajo reflectores y solicitudes de foto entre sus compañeros de Morena y la diputada Salma Lu´évano le puso un ingrediente más a su atuendo.

“La Quadri de mujer, acabo de salir del closet”, dijo Salma Luévano al posar con uno de sus compañeros diputados.

La diputada trans de #Morena, @SalmaLuevano, se disfrazó del panista Gabriel Quadri en protesta por sus dichos transfóbicos.



Se dice “la Quadri diputada que salió del closet” pic.twitter.com/4eQYXpYwKg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 3, 2022

Quadri toma con humor disfraz de Salma Luevano

No muy lejos de donde se encontraba la legisladora Salma Luévano estaba el diputado del PAN, Gabriel Quadri , quien tomó con humor la actitud de la diputada, pero sostuvo que es necesario abrir un debate sobre la “ideología trans” .

“Hay que tomar las cosas con sentido del humor. A mí no me incomoda que se vista la gente como se le dé la gana, que se acueste con quien se le dé la gana, que tenga la preferencia sexual que sea. Es muy libre de hacer con su pelo lo que sea, pero yo le pediría que mejor se abra un debate, un diálogo, que se abran a la crítica y que no traten de aplastar con violencia verbal a los que opinan diferente de ellos”, sostuvo Gabriel Quadri.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora Salma Luévano permaneció con el disfraz de Quadri.