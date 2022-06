Diputada trans se queja en Conapred por discriminación de compañeros

La diputada trans de Morena, María Clemente García, presentó una queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra de tres de sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados por discriminación

En la queja ante el Conapred involucra al coordinador de Morena, Ignacio Mier, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y la presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada trans, Salma Luévano Luna .

A lo largo de la LVX legislatura cómo parte de mi compromiso como representante popular, he presentado dos iniciativas que tienen que ver con la justicia para la comunidad LGBT+: Daño Moral por Discriminación y Transfeminicidio. pic.twitter.com/Y1LQNlVlJj — María Clemente (@MARIACLEMENTEMX) June 28, 2022

La diputada trans los acusa de discriminación en diferente modalidad, pues, no la toman en cuenta para impulsar dictámenes para fomentar la diversidad incluso ni para formar parte de la Comisión Permanente a través de la bancada de Morena.

“Desde que llegué a esta legislatura no he tenido la oportunidad jamás de sentarme con Nacho Mier a platicar ni siquiera cinco minutos, me lo he encontrado en los pasillos del pleno y del Palacio Legislativo, ahí he podido platicar algunas cosas, le he solicitado audiencia y nunca me ha recibido en ningún espacio para dialogar al respecto. Voy a Conapred, en lugar de cualquier otra instancia, porque Conapred concilia y yo todavía tengo muchas ganas de conciliar y de trabajar para que haya dictámenes para la diversidad sexual y ser parte del debate político nacional”, explicó la diputada trans .

Diputada trans seguirá en la bancada de Morena

No obstante, la diputada trans María Clemente aclaró que se mantendrá en la bancada de Morena para hacer valer la voz de la comunidad trans.

“Puedo seguir siendo militante y desde ahí disentir, entonces, no me voy, si ellos quieren que me expulsen para que la sociedad vea su comportamiento, porque si yo he sido así, es porque tengo que recurrir a estos extremos para hacer valer mi voz, y se supone que yo vine al parlamento a hacer valer mi voz, eso me prometió Morena y no está pasando”, acusó la legisladora.