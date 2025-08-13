Negligencia por lluvias y corrupción en el AICM ponen en jaque el Mundial 2026: PAN

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó expuesto a un severo abandono tras dos días consecutivos de lluvias intensas que provocaron inundaciones y paralizaron las operaciones en la terminal aérea, por esto, el diputado del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl, cuestionó a las autoridades.

Infraestructura obsoleta y drenajes insuficientes en el AICM

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, señaló que el problema radica en una infraestructura obsoleta y un sistema de drenaje incapaz de manejar lluvias normales, como las registradas.

No se trata de precipitaciones atípicas, sino de un sistema incapaz de enfrentar situaciones climáticas que deberían ser comunes”, advirtió.

El legislador destacó que esta crisis es resultado de años de falta de mantenimiento adecuado y una deficiente planificación que no ha respondido a las necesidades de un aeropuerto que moviliza aproximadamente 46 millones de pasajeros anuales.

La terminal se encuentra en condiciones que ponen en riesgo su certificación internacional.

#AIBJinforma

A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.



Alrededor de… pic.twitter.com/myXCRg8FYI — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

¿Qué dijo Téllez Hernández sobre el AICM?

Téllez Hernández recordó que durante los últimos siete años, recursos esenciales para el AICM fueron desviados para pagar penalizaciones por la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, usando ingresos como la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA). Esto ha dejado al aeropuerto sin el financiamiento necesario para su modernización y mantenimiento, situación que amenaza la categoría 1 otorgada por la FAA.

Desde que la Secretaría de Marina asumió la administración del AICM, el diputado exigió un informe detallado sobre las inversiones realizadas y el destino de los miles de millones de pesos que supuestamente se han invertido.

Además, solicitó que los 8 mil millones de pesos anunciados para este año sean manejados con total transparencia y auditados por entidades independientes.

