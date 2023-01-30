Diputado del PAN abandona a su partido y se une a filas de Morena

La sorpresa en la reunión plenaria de diputados Morena la dio Justino Arriaga Rojas, quien dejó el PAN y se adhirió a las filas de Morena.

Fue el propio secretario de gobernación, Adán Augusto López el que le dio la bienvenida al ex panista a Morena.

“Me consta que es un joven político formado, ha sido tres veces diputado federal, presidente municipal de Salamanca y desde que supimos que se iba a incorporar a esta fracción parlamentaria, nosotros le reconocimos el gesto, y no me toca a mí darte la bienvenida, ya te la dieron tus compañeros, pero que sea para seguir abonando por el bien de México, muchas gracias Justino”, resaltó el titular de la Segob ante legisladores.

Poco antes Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le dio la bienvenida a Justino Arriaga, diputado por Guanajuato.

Con esta salida la fracción parlamentaria del PAN se queda con 114 diputados mientras que Morena sube a 202 legisladores.

