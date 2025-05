Centro turístico Islas Marías, ‘hundido’ con más de mil 700 mdp en ferris y pocas visitas

Hechos Noche con Javier Alatorre presenta qué ha pasado con Centro Turístico Islas Marías, un proyecto del gobierno federal condenado al fracaso.

“Cuando llegamos la verdad, la primera impresión me desilusionó enormemente, dije, creo que me equivoqué de paseo, como centro turístico, no, no hay mucho que hacer”, comentó una turista a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En el año 2019, el gobierno federal decidió convertir el Centro Penitenciario Islas Marías, en un centro turístico administrado por la Marina.

“Vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos”, dijo el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de abril de 2022.

Más de mil 700 mdp de impuestos para comprar dos ferris

La Marina fundó la empresa Turiimar y ha gastado más de mil 700 millones de pesos de nuestros impuestos en la compra de dos ferris y en la conversión de la isla para recibir a turistas.

“Que una familia de trabajadores puedan venir, dos, tres días, con un costo de 5 a 8 mil pesos”, comentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de diciembre de 2022, pero resultó que, de acuerdo con el testimonio de una turista, le “salió a lo triple”.

¿Cuáles son los precios del centro turístico Islas Marías?

En la página oficial, el precio más económico para una sola persona es de 9 mil 220 pesos por dos días. Incluye el trayecto en ferry, la estancia más sencilla, los alimentos y los recorridos, pero a esto hay que sumarle la llegada al puerto de embarque. Esto ha ocasionado que la cantidad de visitantes esté cayendo, la mayoría, personas de la tercera edad.

Centro turístico Islas Marías registra baja de visitantes

En 2023 asistieron 5 mil 346 turistas, en 2024 llegaron 4 mil 124, un 23% menos. Por ello se han reducido las salidas a la isla.

Recién inaugurado partía un ferry cada fin de semana, hoy sale una embarcación cada 15 días, y en la mayoría de los casos, no se ocupa ni el 50% de su capacidad.

“¿Cómo viene la familia, los niños, los jóvenes? Se aburrirían aquí, no sirve para los jóvenes, los niños, no sirve, se necesitan más actividades”, opina una turista.

Una alberca sucia y un mercado para artesanos abanado

El club de playa es de difícil acceso, no es visitado y la alberca tiene un nivel de suciedad alarmante. Además, aquí se prometió un mercado para apoyar a los artesanos locales, pero el lugar está abandonado.

¿Qué se puede visitar en el Centro turístico Islas Marías?

El centro de lectura está cerrado y no lo incluye el itinerario, un itinerario que además tiene horarios militares. La visita al faro es a las cinco de la mañana, le sigue la cárcel de máxima seguridad, la salinera, las caleras, la casa del gobernador y el museo.

No son obligatorios, pero de no asistir no hay nada más que hacer, salvo recorrer las calles vacías. Una prueba más de que el gobierno es un mal empresario, proyecto que toca, proyecto que fracasa.