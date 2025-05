Negocios en Cancún cierran por violencia: Comerciantes viven con miedo por la falta de seguridad

Lo que alguna vez fue sinónimo de paraíso turístico, oportunidades económicas y crecimiento sostenido, hoy enfrenta un panorama crítico. Cancún y Playa del Carmen, dos de los destinos más emblemáticos del Caribe mexicano, están siendo golpeados por una ola de violencia e inseguridad que ha comenzado a desplazar a empresarios, comerciantes y familias enteras, afectando gravemente la operación de cientos de negocios locales.

Empresarios y comerciantes han expresado su temor ante una situación que califican de incontrolable. El crimen organizado, señalan, ha tomado el control en diversas zonas de Quintana Roo, provocando que quienes no se alinean o se resisten a pagar “cuotas” o “derecho de piso” sufran consecuencias devastadoras: desde amenazas, hasta incendios o ataques armados.

Empresarios denuncian ser víctimas del CJNG

El caso más reciente involucra a una empresaria de Cancún que recibió un mensaje de voz intimidante, presuntamente enviado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se le advertía que estaba “ubicada” y debía cooperar o enfrentaría represalias. Ese mensaje bastó para que decidiera cerrar su negocio de forma definitiva.

“Nosotros en ese momento decidimos bajar las cortinas y sacar todo lo que había adentro. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria”, relató la propietaria.

Casos similares se reportan en Playa del Carmen, donde familias enteras han optado por abandonar sus viviendas y empresas ante el temor de ser víctimas de agresiones. Una empresaria, con años establecidos en la región, relató cómo tuvo que huir con su familia de un día para otro, dejando atrás casa, trabajo y estabilidad.

Un cambio drástico en el Caribe mexicanoLo que más preocupa a quienes han vivido durante años en Cancún y Playa del Carmen, es el deterioro acelerado de la seguridad en estas zonas, antes consideradas tranquilas y turísticamente privilegiadas. Comerciantes señalan que no solo el ambiente ha cambiado, sino también la economía.

“He pensado en vender mi casa e irme del país. Ya no me siento segura, ni en mi hogar”, lamentó otra empresaria local.

Esta percepción generalizada de inseguridad ha empezado a reflejarse también en el turismo. Prestadores de servicios indican que la afluencia turística ha disminuido hasta un 25%, situación alarmante considerando que la economía de ambos destinos depende fuertemente del turismo internacional.

@aztecanoticias Se confirma el primer caso de lepra en Yucatán en 2025. Es importante saber que esta enfermedad infecciosa, que afecta la piel y los nervios periféricos, tiene tratamiento y es curable si se detecta a tiempo. Se han confirmado casos también en otros 8 estados. Alecxis Catzim con la información en #PrimeraLínea #AztecaNoticias #Noticias #Salud #Enfermedad #Lepra #Yucatán #FIA #TikTokInforma #LoViEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias

Ciudadanos temen denunciar por miedo a represalias

La violencia no solo ha desplazado físicamente a los empresarios, sino también ha silenciado sus voces. Las denuncias formales son escasas, ya que predomina el miedo a represalias. La desconfianza hacia las autoridades también es un factor que desalienta a los afectados a recurrir a instancias legales.

“No sabemos si las autoridades están coludidas, y por eso preferimos no denunciar. Nos da miedo que sepan dónde vivimos”, explica una de las entrevistadas.

Este escenario ha hecho que muchos negocios operen con discreción, algunos incluso sin rótulos visibles, con horarios reducidos y medidas de seguridad improvisadas. Otros, simplemente han cerrado, dejando locales vacíos en zonas que antes estaban repletas de turistas y actividad comercial.

Empresarios y ciudadanos perciben falta de respuesta efectiva

A pesar del crecimiento de la violencia, los ciudadanos no perciben una estrategia clara de combate al crimen organizado por parte del gobierno. La presencia policial no ha disuadido a los grupos criminales, y los operativos anunciados no han ofrecido resultados tangibles en la protección de comerciantes y ciudadanos.

“Es evidente que no hay un combate frontal. Cancún ya no es lo que era. Se ha perdido para muchos de nosotros”, expresa con resignación una comerciante del centro de la ciudad.

La situación exige acciones urgentes. De lo contrario, los destinos turísticos más importantes de México podrían enfrentar una crisis de reputación internacional, económica y social difícil de revertir.