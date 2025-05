“Devuélveme a mi hija, Dios”: El clamor de una madre en este 10 de mayo

Mientras muchas mamás este 10 de mayo recibirán abrazos, flores y mariachis, Fabiola Ramírez solo tiene una petición: que su hija, Berenice Ocampo Ramírez, regrese a casa. La joven de 19 años fue vista por última vez el 26 de noviembre de 2023 en Tepoztlán, Morelos, y desde entonces su familia no ha dejado de buscarla.

“En el 2022, ella me llevó mariachi… y ahora voy a pasar este día sin ella”, dice Fabiola entre lágrimas, con una voz cargada de dolor pero también de esperanza. En su mente solo hay una súplica: “Dámela como regalo, Dios, es lo que más anhelo”.

Dos años de ausencia, dos años de lucha

Ya casi se cumplen dos años de su desaparición, y la herida sigue abierta. Fabiola no ha parado de buscarla “por cielo, mar y tierra”, como ella misma dice. Recuerda a Berenice como una niña noble, reservada y muy querida: “Era muy linda… no sé por qué pasó esto”.

La familia se ha movilizado por todos lados, y aunque las autoridades de la Fiscalía General del Estado aseguran que hay avances en la investigación, no han compartido detalles “por la secrecía del caso”.

Un Día de las Madres sin flores, pero con esperanza

A pesar del dolor, Fabiola mantiene la fe. No quiere resignarse a una vida sin su hija: “Que Dios nos haga ese milagro, que me la traiga con vida… es lo que más quiero”. Este 10 de mayo no habrá fiesta ni serenatas. Solo una madre esperando volver a abrazar a la niña que le cambió la vida.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México?

Hasta el día de hoy se reportan 128 mil 328 personas desaparecidas y no localizadas en el país, esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El 97% de dichas desapariciones han ocurrido a partir del 2006. Y hay más de 234 colectivos de búsqueda tratando de localizar a sus familiares todos los días, madres buscadoras como Fabiola que no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos o hijas.

Lamentablemente, en los últimos años, han tratado de callar esa voz que incomoda, pues de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han registrado 22 asesinatos contra personas buscadoras, de las cuales 8 han sido mujeres.