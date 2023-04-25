¡Se vienen cambios! Diputados aprobaron reformas a la Ley del ISSSTE

La Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley del ISSSTE, que cambian la modalidad y las reglas para acceder, pagar y reestructurar los créditos para vivienda de los trabajadores al servicio del Estado. Además, se delega a los patrones la cobrarán directa al salario. El dictamen se turnó al Senado para su validación.

“Con el dictamen propuesto se mejoran las condiciones para quienes deseen optar en lo futuro por un crédito y da soluciones a quienes siendo ya acreditados tienen diversos problemas por altas tasas de interés o por haber pagado más de dos veces el monto prestado”, explicó Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de diputados sobre la reforma a la Ley del ISSSTE.

¿Cuáles son los cambios en la reforma del ISSSTE?

La Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley del ISSSTE, que cambian la modalidad y las reglas para acceder, pagar y restructurar los créditos para vivienda de los trabajadores al servicio del Estado. Además, se delega a los patrones la cobrarán directa al salario.

Entre los nuevos cambios se permitirá a los derechohabientes elegir si el crédito solicitado será en pesos o de Unidad de Medida y Actualización (UMA). También tendrán estas opciones para la reestructura cuando exista moratoria o bien cuando el acreditado dejo de prestar sus servicios en el sector público y haya tenido un plazo de doce meses de prórroga.

Con 438 votos a favor y 28 abstenciones se aprobó, en lo general, establecer en la reforma a la Ley del ISSSTE que los créditos devengarán intereses únicamente sobre el saldo insoluto de los mismos a la tasa de interés que determine la Junta Directiva del Instituto, la cual deberá ser menor a la que cobra la banca comercial para créditos hipotecarios.

La reforma plantea que el ISSSTE podrá solicitar a la dependencia o entidad para la cual labore la persona acreditada, descontar hasta un 30 por ciento de la pensión, del sueldo básico o de la cantidad que resulte de sumar el sueldo básico y las compensaciones, o bien el 20 por ciento de la pensión correspondiente cuando el crédito se haya originado como pensionado.

¿La reforma a la Ley del ISSSTE afectará a los trabajadores?

Movimiento Ciudadano alertó que la reforma contiene puntos que perjudicará a los trabajadores burócratas, toda vez que se autoriza la cobranza delegada.

Así lo señaló la diputada María Asencio Álvarez, de MC: “El dictamen que estamos discutiendo tiene aportaciones valiosas y en beneficio de las y los trabajadores... Sin embargo, no podemos omitir los errores que se cometieron en este dictamen, como, por ejemplo, el establecer como medio de pago del crédito del trabajador el cobro automático de su salario o con la simple solicitud del instituto, es decir, que estamos estableciendo un esquema de cobro que se le conoce como cobranza delegada, sin pensar que el trabajador no está posibilitado para continuar pagando su crédito”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, manifestó que las y los trabajadores que tenga más de 30 años con su crédito ya no seguirán pagando, simplemente se le entregará su casa, y a los que han pagado dos veces sus créditos.

Pero la presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar, del PT, rechazó “no hay cobranza delegada, porque solo, solo autoriza la Ley de los Trabajadores del Estado a que los descuentos y las aportaciones que puedan hacer los trabajadores se puedan hacer a través de lo que en contrato firme el trabajador. Es como si dijéramos que el pago de los impuestos, que nuestras cuotas al IMSS, que nuestras cuotas al Infonavit son cobranza delegada. No, no es así “.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.