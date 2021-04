Diputados van contra envío de drogas por paquetería

Ciudad de México. Diputados buscan cerrarle el paso a narcotraficantes que utilizan el servicio de mensajería de correo de México para el trasiego de drogas.

Con 440 votos a favor la Cámara de Diputados incluyó en el artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano prohibir el envío y correspondencia de sustancias ilegales, psicotrópicas o estupefacientes.

Y es que alertan que se ha detectado un incremento en el envío de sustancias ilegales en la mayor parte de los servicios que ofrece el Servicio Postal Mexicano y hoy lo que buscan es evitar que las bandas criminales aprovechen la infraestructura del Estado y la demanda de servicios de paquetería que incrementó con la pandemia para seguir haciendo negocios con drogas.

“y evitar que su servicio se use de una manera incorrecta, ya que los delincuentes se han ingeniado para usar el Servicio Postal Mexicano para realizar delitos, como lo es el trasiego de sustancias estupefacientes…Esta adición brinda eficiencia, seguridad y calidad de servicio, no genera costos, no altera la operación del servicio y se brinda con certeza al usuario, hace más seguras de operación y combate directamente la comisión de esta clase de delitos”, señalo el diputado del PAN, José Salvador Rosas Quintanilla, autor de la propuesta.

Servicio Postal Mexicano

Actualmente el Servicio Postal Mexicano tiene una cobertura del 98 por ciento de la población en el país y la entrega de productos se realiza en más de 2 mil 800 rutas, 27 mil puntos de recolección y cuenta con más de 15 mil colaboradores.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.