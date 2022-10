Mañana inicia discusión de Ley de Ingresos 2023 en Cámara de Diputados

Ciudad de México. A tres días de que venza el plazo para aprobar la Ley de Ingresos 2023 y la Ley Federal de Derechos que regirá en el país el próximo año, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la comparecencia para este martes del subsecretario de Ingresos, Gabriel Yorio González y del Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.

Deberán explicar los alcances de recaudación que prevé el paquete económico 2023 propuesto por el gobierno federal. En esta ocasión no comparecerán representantes del SAT

Este mismo martes, la Comisión de Hacienda se declarará en sesión permanente y por la tarde discutirán y someterán a votación el dictamen de la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, presentadas por Hacienda. Los diputados acordaron que las reservas se presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Morena salva de comparecencia a titular de SAT

Durante la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda, el PRI, PAN y MC pidieron se incluyera para comparecer con los funcionarios de Hacienda al nuevo titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Pero como aún no está ratificado por el Senado se planteó que se le invitará como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, pero Morena lo cobijo y no comparecerá.

En la discusión el diputado del PRI, Hiram Hernández, señalo “parece ser que hay una intensión por cuidar al nuevo jefe del SAT, Antonio Martínez, que porque está muy verde y que por eso no lo quieren llevar a comparecer ante la comisión de Hacienda. Yo creo que sí tiene experiencia, que lo venga a aprobar ante los diputados y me gustaría que hubiera una representación le SAT, los diputados del PRI tenemos muchas inquietudes que tiene que ver con el SAT y yo considero que no es correcto que no haya una representación del SAT”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar Bravo, precisó, “el ciudadano Martínez Dagnino que fue nombrado desde diciembre de 2018, como administrador de Grandes Contribuyentes, lo cual quiere decir que tiene experiencia. No fue convocado, por lo que digo diputado Hernández, no está ratificado”.

Pero la panista, Patricia Terrazas insistió “me parece que al tener ingresos importantes en el SAT y habiéndolo dicho el presidente y habiéndolo dicho la titular del SAT, que los ingresos son de grandes contribuyentes sería muy valiosa la presencia del director general de grandes contribuyentes en el SAT”.

Pero Morena, Partido Verde y PT impusieron su mayoría y votaron para que el nuevo titular del SAT no comparecerá ante los diputados ni con su cargo anterior.

“Al no ratificarse todavía no está en calidad de funcionario, esta simplemente como una propuesta que hizo el Ejecutivo Federal, pero aparte de eso mañana nosotros vamos a discutir la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos y en esa sintonía a quien le corresponde es al subsecretario Yorio y al Procurador Fiscal “, sostuvo el diputado de Morena, Daniel Gutiérrez.