Golpe a la estructura de “El Mayito Flaco": Detienen a 12 de “Los Rusos” en tres estados

Durante la conferencia matutina de este martes, el Gabinete de Seguridad confirmó el golpe a una pieza esencial de "La Mayiza". A través de la “Operación Bacanora”, autoridades federales lograron la captura de 12 integrantes de "Los Rusos", el grupo de choque más leal a la facción que hoy lidera Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco".

Este despliegue, resultado de trabajos de inteligencia iniciados por la Guardia Nacional, consistió en la ejecución de 12 órdenes de cateo simultáneas. La operación requirió la coordinación del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en tres entidades clave del noroeste mexicano.

Operación Bacanora da con célula de "Los Rusos", brazo de "Los Mayos"

Los operativos se concentraron en ciudades con alta presencia delictiva vinculada al tráfico de drogas y armas:



Baja California (Mexicali): Se realizaron intervenciones en zonas donde esta célula ejerce control territorial y cobro de piso.

Sonora (San Luis Río Colorado): Punto crítico por ser la base de operaciones fronteriza de este brazo armado.

Sinaloa (Culiacán): Lugar donde se ubica el núcleo logístico de la facción de los Zambada.

Tras el operativo, las autoridades detuvieron a 11 hombres y una mujer. Todos ellos han sido identificados como operativos activos de "Los Rusos", grupo que sostiene una confrontación violenta contra la facción de "Los Chapitos" por el control de las rutas de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Arsenal y logística que portaban "Los Rusos"

Durante las diligencias ministeriales, el personal de seguridad aseguró equipo táctico y herramientas de comunicación que evidencian la capacidad operativa de la célula:



Objeto Asegurado Cantidad Armas largas 1 unidad Armas cortas 4 unidades Cargadores 1 unidad Cartuchos útiles 407 unidades Celulares 24 unidades Computadora 1 unidad

¿Quién es el líder de "Los Rusos"?

A pesar de estas capturas, el fundador y máximo jefe del grupo, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, permanece prófugo. Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Ponce Félix es señalado por el FBI como el responsable de gestionar la producción y el tráfico de narcóticos sintéticos desde el noroeste de México, además de liderar el brazo armado que protege los intereses de la familia Zambada.

La detención de estos 12 operadores se suman a las caídas de mandos secundarios de "Los Rusos", conocidos como "La Piruja" o "El Profe" a principios de este año, por lo que se podría tratar de una fractura importante en la logística del grupo criminal.