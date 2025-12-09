Irrupción de senadora revienta el informe de gobierno de Rosi Wong, alcaldesa de Tecámac

Lo que debía ser un evento solemne terminó convertido en un momento de tensión en Tecámac, Estado de México , luego de que durante el primer informe de gobierno de la alcaldesa Rosi Wong se registraran empujones, gritos y el derribo de una valla metálica. El incidente ocurrió cuando la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, irrumpió de manera abrupta en el recinto donde se realizaba la ceremonia oficial.

Videos que circularon en redes sociales muestran el momento exacto en el que un grupo de simpatizantes de la senadora empuja la valla colocada por la policía municipal para controlar el acceso. En las imágenes también se aprecia un enfrentamiento directo entre los asistentes y los elementos de seguridad que resguardaban el evento.

Tensión en Tecámac, #Edomex...



Durante el informe de la presidenta municipal morenista, Rosi Wong, se registraron disturbios tras la irrupción de la senadora del mismo partido Mariela Gutiérrez.



Esto ocurre en medio de señalamientos por recientes despidos en el ayuntamiento.… pic.twitter.com/MYDIJKss2T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Ola de despidos habría detonado el conflicto entre senadora y alcaldesa de Tecámac

El choque entre ambos bandos no se dio en el vacío. De acuerdo con información local, la tensión entre Rosi Wong y Mariela Gutiérrez lleva semanas creciendo. El detonante reciente habría sido una serie de despidos dentro del ayuntamiento de Tecámac que afectó a trabajadores identificados como simpatizantes de la senadora.

Estos despidos generaron molestia en el grupo político afín a Gutiérrez, lo que explicaría la movilización y la confrontación ocurrida durante el informe. Aunque el evento logró continuar después del disturbio, el ambiente político en el municipio quedó marcado por la confrontación interna entre figuras del mismo partido.

La alcaldesa de Tecámac evita pronunciarse y se limita a agradecer apoyo estatal

A pesar de que los hechos ya circulan ampliamente en medios y redes sociales, la alcaldesa Rosi Wong no ofreció declaraciones sobre el disturbio. Lo único que publicó en sus plataformas digitales fue un mensaje institucional en el que agradeció la presencia de la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez en su informe:

“Agradezco a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por acompañarme en mi Primer Informe de Gobierno. Aquí, en Tecámac , la que manda es la gente…”. En el mensaje, Wong destacó los avances de su administración y aseguró que el municipio seguirá la ruta de la transformación en coordinación con los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, evitó referirse al enfrentamiento, a la irrupción de la senadora o al conflicto interno que aqueja a su administración.

La división interna en Morena se hace visible en Tecámac

Lo ocurrido durante el informe deja ver una fractura evidente dentro de Morena en Tecámac. La disputa entre la alcaldesa y la senadora podría escalar si no se atienden los reclamos laborales y políticos que derivaron en el disturbio. Por ahora, no se ha anunciado ninguna investigación formal ni acciones disciplinarias por los hechos.

Mientras tanto, la población del municipio observa cómo las diferencias internas comienzan a reflejarse en eventos públicos que, en teoría, deberían enfocarse en rendir cuentas a la ciudadanía.